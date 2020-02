Kvůli koronaviru ruší veletrhy! Nejdřív MWC ve Španělsku, teď i CP+ v Japonsku, co NAB a Photokina?

S tím, jak začaly svou účast na veletrhu MWC ve španělské Barceloně odříkat přední značky, byl tento z důvodu obav ze šíření koronaviru úplně zrušen. Stejný osud nyní postihl i veletrh s fototechnikou CP+ v japonské Jokohamě. Japonsko už má totiž první potvrzené úmrtí v souvislosti se šířením viru.

Letošní veletrh CP+ byl organizátory akce zrušen kvůli bezpečnostním obavám v souvislosti s rostoucím ohniskem koronaviru. Podle vydané tiskové zprávy asociace Camera and Imaging Products Association (CIPA) uvádí, že se kvůli nedostatku účinné léčby a strategie omezování šíření viru rozhodla letošní veletrh zrušit.

CP+ 2020 nebude. Osud ostatních veletrhů je nejistý.

Veletrh měl být zahájen již 27. února s očekávanou návštěvností kolem 70 tisíc milovníků fotografie. Trvat měl do 1. března. Na CP+ 2020 se očekávalo mnoho novinek, včetně představení modelů, jakými jsou Nikon D6, Canon EOS R5, EOS 850D a dalších. Zrušení veletrhu tak může mít vliv na rychlost uvedení některých novinek na trh.

V příštích několika měsících by se měly konat další velké veletrhy, včetně NAB v Las Vegas, The Photography Show ve Velké Británii (TPS) nebo Photokina v sousedním Německu. Např. The National Association of Broadcasters, pořádající NAB, uvedla, že pozorně sleduje šíření koronaviru s ohledem na jeho potenciální dopad na návštěvnost a vystavovatele na této výstavě, která má probíhat od 18. do 22. dubna v Las Vegas. V současné době tak jsou pořadatelé v úzké komunikaci s účastnickými společnostmi se sídlem v Číně, aby posoudili možnou přítomnost na veletrhu.

Photokina se bude konat v květnu v německém Kolíně nad Rýnem, měsíc po NAB. Přestože kvůli koronaviru nebyla zatím oznámena žádná omezení, řada významných společností jako Nikon, Leica, Olympus a Fujifilm už letos na veletrhu přítomny nebudou. Ten se totiž nekonal ani minulý rok, a pokud vynechá i tento, může to znamenat jeho konec. Veletrh přitom probíhá již od roku 1950.