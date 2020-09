KUVRD: univerzální sluneční clona poslouží i jako držák na filtry

​Společnost KUVRD, kterou založila skupina profesionálních amerických fotografů, představuje prostřednictvím crowdfundigové kampaně svůj nový produkt – skládací univerzální sluneční clonu. Novinka doplňuje projekt univerzální krytky objektivu, který již z fáze kampaně přešel do masové výroby.

Pod názvem KUVRD se ukrývá fonetický přepis anglického sloveso „covered“, jež lze do češtiny přeložit např. jako „(po)krytý, obalený, zahalený“. Všechny tyto přívlastky vyjadřují filozofii společnosti – nabídnout univerzální řešení pro ochranu a používání fotografického příslušenství.

KUVRD Universal Lens Hood je vyrobeno z pružného silikonu, sluneční clonu tak lze snadno natáhnout na objektiv libovolného průměru. Díky schodovité konstrukci je navíc možné nastavit požadovanou délku clony tak, aby např. u širokoúhlých objektivů nedocházelo k vinětaci, a při přehrnutí přes tubus ji navíc lze využít jako chránič objektivu při přepravě nebo v horších klimatických podmínkách. Možnost složení do minimálních rozměrů samozřejmě uživatelé ocení při transportu a skladování fotovýbavy.

Do tohoto bodu by sluneční clona značky KUVRD nebyla ničím příliš výjimečná, jelikož podobné produkty známe už z minulého století (ač vyrobené z mnohem méně sofistikovaných materiálů), to, co dělá tento výrobek výjimečným, je jeho druhá funkce držáku na filtry různých velikostí, a dokonce i filtrů cirkulárních. Díky této vlastnosti lze totiž při fotografování s objektivy, které mají malý filtrový závit, použít také filtry většího průměru a teoreticky tak mít pro všechny objektivy po jednom filtru od každého druhu.

Univerzální sluneční clona je nabízena ve dvou velikostech. Velikost S|54 pojme filtry s průměrem 55, 58, 62, 67 a 72 mm, velikost M|72 lze použít s filtry o průměru 72, 77, 82, 86, 95 a 105 mm. KUVRD Universal Lens Hood lze v rámci kampaně pořídit za výhodnější cenu 30 USD za kus, respektive 50 USD za sadu dvou clon. Podpora projektu k dnešnímu dni již mnohonásobně přesáhla cílovou částku, je tedy velmi pravděpodobné, že se produkt dočká masové produkce.