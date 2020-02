Který fotomobil vládne ostatním a na jaké inovace se letos můžeme těšit?

A máme to kompletní. V renomovaném testu DxO Mark konečně ohodnotili hlavní kameru iPhonu 11, přičemž se rovnou vrhli i na tu čelní. Ta byla sice testována na modelu 11 Pro Max, technologické rozdíly zde ale nejsou žádné. A výsledek? Applu mezi fotomobily začíná ujíždět vlak.

Od představení každého nového iPhonu se tak nějak očekává, že ukáže limity mobilní fotografie. Velkým zklamáním pak je to, když se neumístí na špici žebříčků hodnotících fotografické kvality mobilních telefonů. DxO Mark patří k těm renomovaným a celosvětově uznávaným. Žádný iPhone už mu ale nevládnul pěkně dlouhou dobu, navzdory přidávaným objektivům a režimům fotoaparátů.

Nové iPhony mají objektiv navíc a umí slofie – zcela nový režim videa Apple představil trio nových iPhonů pro rok 2019. Nesou označení iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max. První je evolucí iPhonu XR, další dva vycházejí z iPhonů XS a XS Max. Všechny jsou výkonnější a mají o objektiv navíc.

Rok 2019 ukázal zejména dva trendy. Jedním byl samozřejmě rostoucí počet objektivů hlavního fotoaparátu. Telefon, který je osazen jen jedním, se dnes může jít rovnou zahrabat. Nijak výrazně nebodují už ani ty duální. Všichni chtějí tři a více objektivů. Výjimky, osazené vícero objektivy, se sice objevily již před loňským rokem, ale až ten 2019 ukázal, že je uživatelé skutečně chtějí.

Aktuální žebříček fotomobilů podle DxO Mark. Jednoznačně mu vládnou čínští výrobci.

Druhou záležitostí je patřičné ladění softwaru a přidávání nových a nových režimů. I iPhony 11 tak konečně poskytnou svým uživatelům noční režim, k tomu ale přidávají i další vychytávky, jako jsou vtipná slofie, Smart HDR nové generace a technologie Deep Fusion, která dělá fotografie ostřejší a poskytuje jim vyšší dynamický rozsah. Ani toto ale na konkurenci nestačí.

V listopadu 2019, tedy v době uveřejnění testu hlavního tria objektivů iPhonu 11 Pro Max, obsadil tento model „až“ třetí, a to ještě sdílené, místo. Stejných 117 bodů si totiž odnesly i Samsungy Galaxy Note 10+ a 10+ 5G. První a druhé místo sdílely smartphony Huawei Mate 30 Pro a Xiaomi Mi CC9 Premium (u nás distribuovaný jako Xiaomi Mi Note 10 Pro), které měly na svém kontě 121 bodů. Ani to už ale neplatí.

Aktuálně nejlepším fotomobilem je Huawei Mate 30 Pro 5G.

První místo žebříčku DxO Mark nyní okupuje Huawei Mate 30 Pro 5G, tedy nástupce základního modelu Mate 30 Pro. Na svém kontě má 123 bodů, za ním je pak Honor V30 Pro a pak již následují „staří známí“. iPhone 11 Pro Max je tedy aktuálně mimo medaile a to na sdíleném pátém místě. Nově uveřejněný test méně vybaveného modelu iPhonu 11 ale opět nevychází pro Apple příliš dobře.

Výrobce na něm totiž šetřil a osadil jej jen širokoúhlým a ultraširokoúhlým objektivem. A to prý modelu značně škodí, takže si z testu odnesl pouhých 109 bodů a umístil se až na sdíleném 17. místě. Jen o dvě příčky a tři body před ním je ale např. Google Pixel 4, kterého recenzenti také nepřijali zrovna s otevřenou náručí, i když přinesl např. astrografický režim. I on totiž disponuje jen dvěma objektivy.

Hodnocení podle počtu objektivů?

Systém hodnocení je nicméně složitý a vychází také z testu videa. Umět fotografovat a natáčet videa jsou totiž dvě rozdílné věci. Co je ale s podivem, že jen tři body a dvě příčky za iPhonem 11 zaostává o rok starší model iPhone XS Max. Že by tedy všechny ty inovace (noční režim, Deep Fusion atd.) měly na celkové hodnocení tak malý vliv?

Když se ale vrátíme konkrétně k iPhonům 11 a 11 Pro, tak když budete snímat scénu širokoúhlým nebo ultraširokoúhlým objektivem, dostanete totožné výsledky. A je jedno, jestli je takový telefon na 5. nebo až 17. místě nějakého žebříčku. Takovéto testování tak není o kvalitě, jako spíše o možnostech. S modely Pro prostě máte více možností fotografování, a proto je také lépe hodnocen.

Inovace jsou potřeba, stejně jako možnost výběru. Nakonec je ale stejně všechno o financích. Proč utrácet tisíce korun a to navíc jen proto, abyste měli teleobjektiv, o kterém stejně víte, že s ním fotit nebudete (rozdílů mezi modely je ale samozřejmě více, např. displej, použité materiály atd.)?

Doufejme tedy, že v roce 2020 nebude testování probíhat stylem „čím více objektivů máš, tím více bodů dostaneš“. V loňském roce jsme se nicméně setkávali z představováním různých fotografických snímačů pro mobilní telefony jak na běžícím páse, tak snad se jich už brzy dočkáme v některých reálných zařízeních.

Zlepšit by se měly nejen hlavní kamery, ale i ty čelní. Ty by také mohly být už kompletně integrovány do displeje zařízení, aby nebyl přítomen nevzhledný výřez, kapka, průstřel atd. Ono totiž i to vysouvání selfie kamer z rámečku telefonu je také poněkud sporné.

Aktuální žebříček hodnocení čelních kamer žebříčku DxO Mark.

A když už jsme u těch selfíček, tak v DxO testovali i čelní kameru iPhonu 11 Pro Max. Ta je shodná, jako u modelu bez přídomku Max i u toho, kterému chybí i to Pro. Výsledek je poněkud žalostný. Obdržených 91 bodů znamená až 10. místo. Jak je ale známo, Applu přední kamery nejdou. Nikdy s jejich kvalitou nijak nevynikal. Zde je aktuálně lídrem Huawei nova 6 5G, která si z testu odnesla rovných 100 bodů. Druhé místo okupuje Samsung Galaxy Note 10+ 5G a třetí místo náleží Asusu s jeho telefonem ZenFone 6.