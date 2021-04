Krátké nohy, pevné tělo a slušná hlava – monopod Sirui P-324SR v akci

Plusy kvalita materiálů a zpracování

možnosti nastavení

kvalitní videohlava Minusy počet aretačních pojistek a směr utahování

tvrdý doraz a rozsah spodní kulové hlavy do 20° 8 /10 Hodnocení

Dostal jsem příležitost podívat se na zoubek zajímavému stativu značky Sirui. Pod pojmem stativ si většina fotografů představí asi klasickou trojnožku. Toto je monopod, ale tři malé nohy s možností náklonu z něj dělají zajímavé lehké kompaktní řešení pro stabilizaci (nejen) videa.

Konkrétně karbonový monopod Sirui P-324SR se dá pořídit samostatně nebo v kitu společně s fluidní videohlavou VH-10 a právě druhou variantu si dnes představíme.

Stativy této značky u nás nejsou ještě tolik rozšířené, a tak jsem neměl dopředu vůbec žádné předsudky. O to příjemnější byl první dojem. Stativ dorazil ve stylové velké černé krabici, ze které vykouklo solidně šité polstrované pouzdro s velkými karabinami a popruhem – ideální, když potřebujete monopod často používat i na cestách. Uvnitř pouzdra pak byl ještě jednou zabalený monopod, drobné příslušenství s imbusovými klíči a návod.

Technické parametry stativu Sirui P-324SR + VH-10

hmotnost: 2420 g (z toho 900g videohlava)

materiály: uhlíkové vlákno, kov, plast

počet sekcí monopodu: 4 (výsuvné 3)

složená výška: 816 mm

maximální rozložená výška: 1846 mm

maximální zatížení: 6kg videohlava nebo 10kg monopod

cena: 5 490 Kč (monopod) + 4 990 Kč (fluidní hlava)

Příjemné pocity pokračovaly i po rozbalení. Těch 81 cm ve složeném stavu (180 cm v rozloženém) není žádný drobeček. Oči hned zaujaly použité materiály a prsty nadšeně pohladily karbonové trubky, modré hliníkové detaily i precizní kovové nohy. Říkám si: „To vůbec není špatné!“

Jasně, najdou se tu i plasty, jako třeba v závitech, ale celkově to působí jako rozumně vyvážený kompromis mezi kvalitou, odolností a hmotností. Čas samozřejmě ukáže...

Pěkné tělo

Snad hyperkorektní doba dovolí začít nejprve u fyzické krásy a rovnou pěkně odspodu... Celý monopod je totiž velmi modulární, takže i když se uvádí, že má čtyři sekce, tak ve skutečnosti je složený z více částí, protože se dají kromě hlavy odmontovat i skládací kovové nohy, které měří asi 22 cm a nezabírají tak moc místa. Guma na jejich koncích jistí monopod i na hladkém povrchu. Kdo by nechtěl používat nožičky, může je sklopit a použít sestavu jako klasický monopod s gumovou nohou nebo nasadit kovový hrot.

Nožičky jsou k tělu připevněné kulovou hlavou, která dává monopodu příjemnou možnost náklonu v rozsahu asi 20°. Při malém vysunutí monopodu to není moc, ale při větším už je rozsah pohybu horní části stativu s fotoaparátem dost velký. Tady bych měl ale asi první poznámku, že k náklonu nedochází s nějakým ani mírným odporem, který by pohyb jemně brzdil, ale volně a na konci bez zjemňujícího dorazu. Jednoduše ve stylu on/off. Je tedy lepší náklon celého monopodu využívat jen v mírném rozsahu, aby nedošlo k nechtěnému „drcnutí“ na konci.

Hlavní část monopodu je z karbonu, a ta se skládá skutečně ze čtyř sekcí (3 nastavitelné a 1 pevná) v kombinaci s plastovými a kovovými aretacemi. Vše jde krásně pevně dotáhnout, takže je monopod sám o sobě po dotažení dobře zafixovaný a pěnová rukojeť se dobře drží.

Nahoře umístěná fluidní kovová hlava VH-10 je se svou maximální nosností 6 kg (stativ jinak unese 10 kg) ideální pro zrcadlovky a bezzrcadlovky s většinou běžných objektivů. Na focení divé zvěře objektivem dlouhým jako žižkovský vysílač, budou lepší jiné stativy, ale taková ta klasika do 3 kg by tu mohla být v pohodě.

Aretace videohlavy je možná ve dvou osách a jemnost pohybu je možné nastavit hlavně u vertikální osy. Rychloupínací destička je příjemně malá a samozřejmostí je i vodováha. Nic nechybí ani nepřebývá, vše dobře drží. Kompaktní rozměry hlavy se mi dost zamlouvají, takže se určitě bude hodit pro použití i na jiném stativu.

Jaké je to v praxi?

Byl jsem moc zvědavý, jak mi takový monopod reálně pomůže. Vystřídal jsem už několik stativů a vždy přitom pro mě bylo podstatné jaká je hmotnost, skladnost, pevnost a aby stativ nezdržoval a nezavazel, a právě tyto dvě poslední vlastnosti mě u monopodu Sirui bavily nejvíc... ale museli jsme si na sebe trochu zvyknout...

Proč vlastně chtít monopod s malýma naklápěcíma nožičkama? V mém případě jsem hledal cestu, jak nahradit chybějící stabilizaci v mém fotoaparátu i objektivech hlavně v situacích, kdy nechci mít roztřesené záběry, a přitom nechci řešit nějaké vyvažování gimbalu a současně ani nechci až příliš sterilní záběry z trojnožky.

Karbonový Sirui se používá příjemně. Hmotnost téměř 2,5 kg sice není jako pírko, ale dobře se mi ovládá, vše do sebe zapadá a drží od noh až po destičku videohlavy. A jsou to i takové milé detaily, jako že na aretaci stativové destičky stačí jen půl otočky, aby pevně držela, což mi třeba u staršího Manfrotta vadilo.

Nejvíce mě na něm baví technické provedení, pevnost a flexibilita s jakou se dá krásně přenášet a přizpůsobovat situaci. Fotoaparát se středním objektivem na něm drží i sám. Samozřejmě to není klasická trojnožka. Tyto krátké nožičky jen pomáhají s rovnováhou, ale je velice příjemné mít trochu volné ruce třeba pro nasazení filtru nebo jiné příslušenství. A pro větší stabilitu se dají i lehce přišlápnout.

Při natáčení je fajn povolit kulovou hlavu u nožiček pro větší volnost, ale je potřeba pohybovat se v limitech náklonu kulové hlavy – a hlavně ji nezapomenout zase zaaretovat, jakmile budete chtít monopod pustit z ruky. Při horizontálním panningu mi více vyhovovalo naopak horní videohlavu horizontálně zamknout a povolit pouze modrý otočný závit přímo na karbonovém těle stativu.

Jediné, co mi od začátku vadí a musel jsem si na to najít trošku systém je to, že má monopod od nožiček až po hlavu celkem 8 možností aretace a na to v akci skutečně nemám čas a chuť myslet. Nejhorší totiž je, že aretace nejsou ve stejném směru.

Zatímco spodní hliníkové matky utahujete otáčením doleva, tak další tři gumové matky pro nastavení výšky monopodu (až do 1,8m) utahujete otáčením doprava… Po čase jsem zjistil, že je stejně nepotřebuji používat všechny současně, takže nevadí, ale je to škoda. Všechny závity a matice mají precizní jasné dorazy a příjemnou vůli, takže se mi nestávalo, že by něco skončilo nedotažené.

Jakmile jsem si zaaretoval výšku a uvolnil pohyb do potřebných os, získal jsem stabilního parťáka pro natáčení videí a možnost fotit i na kratší časy. Konkrétně v kombinaci s automatickým ostřením Canon EOS R mě to vyloženě baví.

Hodnocení

Takže když si to shrneme – má krátké nohy, pevné tělo a v hlavě to má srovnaný. U mě teda výsledek velmi dobrý. Kdyby se všechny závity na monopodu otáčely stejným směrem a kulová hlava vespod měla jemnější dorazy, tak je hodnocení na výbornou. K mechanické kvalitě nemám žádné výhrady, vše působí dobrým dojmem a výrobce si zřejmě také věří, protože nabízí šestiletou záruku.