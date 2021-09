Konec zmatků v objektivech. K rozlišení pomohou chytré nálepky

V okamžiku, kdy vaše fotobrašna ukrývá sadu nejrůznějších objektivů, může být problematické najít ten správný na první pokus. Většinou totiž objektivy umisťujeme do brašny s oběma krytkami a bajonetem nahoru pro rychlejší výměnu objektivu.

Kanadská společnost Field Made Co. přišla s jednoduchým řešením v podobě rozlišovacích nálepek na krytku bajonetu. V nabídce jsou sady pro Canon, Fujifilm, Nikon, Sigmu a Sony. V rámci sady je značná část nálepek pro nejčastěji používaní objektivy – kupříkladu pro Canon RF je to dvacet nálepek, včetně modelů jako je 24–70 mm F2,8L IS nebo 50 mm F1,2 L.

Design nálepek je jednoduchý a funkční, najdete na nich informace o bajonetu, ohnisku s světelnosti. Navzájem jsou pak značky odlišeny také barevným zpracováním. Pro tisk je použita vinylová folie odolná proti poškrábání s matným povrchem.

Nálepky je možné koupit přímo na webu výrobce za cenu 8 CAD za jednu, respektive 30 CAD za jednu sadu. Malou nevýhodu však toto řešení mít může – jednotlivé krytky již nebude možné mezi sebou tak snadno zaměňovat, pokud mají plnit svůj účel.