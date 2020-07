Kodak Aerochrom zažívá znovuzrození v digitální podobě

Zejména editory z dílny společnosti Adobe jsou používány mimo jiné i díky možnosti instalace nejrůznějších rozšiřujících modulů (pluginů), v posledních letech však stále více fotografů používá nejrůznější presety – tedy de facto konkrétní nastavení úpravy obrazu, vytvořené třetí stranou.

Tyto presety je možné velmi snadno používat zejména v Adobe Photoshopu a Adobe Lightroomu a na trhu se jich postupem času objevila celá řada. Nemalá skupina presetů se snaží napodobit obrazové podání konkrétních filmových materiálů, které byly v analogové fotografii používané právě pro své specifické obrazové podání.

Jednou z novinek na tomto poli je preset RNI Aerochrome od společnosti Really Nice Images (RNI), který se snaží napodobit již nevyráběný filmový materiál Kodak Aerochrome. Ten byl specifický vrstvou citlivou jak k viditelnému, tak k infračervenému záření.

Už z popsaného principu je jasné, že se nejednalo o zcela jednoduchý počin, ostatně podle RNI strávili experti ručním laděním presetu nemálo času – výsledkem je hned 18 variací RNI Aerochrome filtru a také možnot ručního doladění.

Preset RNI Aerochrome je dostupný za cenu 96 USD a je kompatibilní s programy Lightroom CC, Lightroom Mobile a Adobe Camera Raw. Program Capture One zatím není podporován, ovšem to by se mělo v budoucnu pravděpodobně změnit.