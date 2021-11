K|Lens One 80 mm F5,6 – první objektiv s možností změny zaostření a hloubky ostrosti

Celá věc se „světelným polem“ (light field) způsobila rozruch už před pár lety, a to když společnost Lytro začala uvádět své aparáty, které s ním měly umět pracovat, tedy umožnit se podívat na skutečnou 3D scénu.

Ničeho použitelného jsme se bohužel nedočkali a značka spolu technologií upadla mezi koncovými zákazníky v zapomnění. Firmu koupil Google a od té doby o ní není slyšet. Nyní ale přichází K|Lens One – zajímavá alternativa pro všechny.

Tato německá společnost svůj objektiv představila již na začátku roku, a nyní plánuje rozjet kampaň na Kickstarteru k jeho financování. Mělo by se přitom jednat o první objektiv se záznamem světelného pole na světě, který lze použít s běžnými zrcadlovkami a bezzrcadlovkami – funguje jak při fotografování, tak při záznamu videa.

Objektiv, navržený pro full-frame fotoaparáty, je dle tvůrců „průkopnickým mixem nejmodernější konstrukce objektivu a softwarové technologie“, o kterém K|Lens říká, že uživatelům otevře nové kreativní světy.

K|Lens One má ohniskovou vzdálenost 80 mm (minimální zaostřovací vzdálenost je 50 cm) a světelnost F6,3 až F19. Virtuální clona však nabídne světelnost až F0,8, což je na objektiv s touto ohniskovou vzdáleností neuvěřitelné.

Zjednodušeně řečeno funguje objektiv tak, že v podstatě vyfotografuje 9 snímků najednou, přičemž každý zabírá 1/9 plochy vašeho snímače pro mřížku 3×3. To vede ke snížení nativního rozlišení, což znamená, že např. na Nikonu Z7 II s rozlišením 45 Mpx, bude mít výsledný snímek něco kolem 5 Mpx. Ale v závislosti na tom, co s fotografiemi děláte, to může vašim potřebám vlastně stačit. Toto omezení je však platné i pro video, takže ze 4K záznamu dostanete konečný výsledek o kvalitě 720p. S 8K záznamem se dostanete na nějakých 1440p.

Objektiv tak rozhodně není pro každého. Aktuálně to bude spíše unikátní řešení určené pro specifické úkoly, jako jsou vizuální efekty, kde informace o hloubce scény mohou být velmi důležité pro samotnou kompozici. Pravý potenciál se odemkne až v budoucnu, a to se zařízeními s vyšším rozlišením.

Zajímavé je, že zatímco veškerý software byl vyvinut interně společností K|Lens, samotný objektiv vznikl ve spolupráci se společností Carl Zeiss Jena GmbH, která bude také zajišťovat veškerou výrobu. Takže i když je K|Lens společností, o které zatím slyšel málokdo, objektiv One bude v podstatě produktem firmy Zeiss.

Objektiv K|Lens One 80 mm bude k dispozici s bajonetem Nikon F, Canon EF a Sony E. Pomocí adaptéru bude použitelný na fotoaparátech Leica L, Nikon Z a Canon RF. V případě úspěch pilotního projektu uvažuje výrobce i o dalších ohniskových vzdálenostech.

Kampaň na Kickstarteru startuje 29. listopadu, počáteční cena objektivu je stanovena na 1 799 EUR (cca 46 tisíc Kč). Po skončení kampaně se tato částka v podstatě zdvojnásobí, čímž se maloobchodní cena dostane na 3 599 EUR (cca 92 tisíc Kč). Více se dozvíte na webu výrobce.