Kingston rozšiřuje nabídku paměťových karet o nové modely UHS-II

Výrobce paměťových karet a SSD – společnost Kingston – rozšiřuje portfolio paměťových karet řady Canvas, které jsou dostupné ve formátu SD a microSD, nově také přidává malou čtečku karet microSD s označením MobileLite Plus UHS-II, které budou k dostání samostatně nebo jako součást balení karet.

Paměťové karty Canvas byly uvedny na trh již v roce 2019, ovšem pouze ve variantě Select Plus. Nyní se na trh dostávají další dvě varianty Go! Plus a React Plus, které slibují vyšší rychlosti, přičemž poslední jmenovaná je typu UHS-II.

V rámci série Canvas Plus je tedy možné volit mezi následujícími typy:

Canvas Select Plus:

Určena pro rekreační/amatérské digitální kamery a fotoaparáty s Full HD a 4K rozlišením videa

Class 10 UHS-I s max. rychlostí čtení 100 MB/s.

MicroSD podporuje výkonnostní třídu A1 pro urychlení práce s tablety a smartphony.

SD a microSD s kapacitou až 512 GB.

Canvas Go! Plus:

Ideální pro pořizování 4K UHD videa a fotografování série snímků v režimu „burst“ pomocí digitálního fotoaparátu nebo pro použití s akčními 4K kamerami a drony.

Class 10 UHS-I U3 s max. rychlostí čtení 170 MB/s a zápisu 90 MB/s.

MicroSD podporuje výkonnostní třídu A2 pro urychlení práce s nejnovějšími tablety a smartphony.

SD a microSD s kapacitou až 512 GB.

Canvas React™ Plus:

Špičkový výkon UHS-II pro pořizování profesionálních 4K/8K videí a fotografií ve vysokém rozlišení

Class 10 UHS-II U3 s max. rychlostí čtení 300 MB/s a zápisu až 260 MB/s (SD) a čtení 285 MB/s a zápisu 165 MB/s (microSD).

První microSD UHS-II karta podporující výkonnostní třídu A1 pro urychlení práce s tablety a smartphony.

SD a microSD s kapacitou až 256 GB.

Paměťové karty mají doživotní záruku a bezplatnou technickou podporu.