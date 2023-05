Kdy Canon ukončí podporu pro váš fotoaparát?

Není nic horšího, než když máte se svým fotoaparátem určitý problém, a proto se obrátíte na jeho výrobce a zjistíte, že ho už nedokáže opravit. Nyní je to mnohem častější problém kvůli množství starších ale stále používaných těl.

Většina výrobců neoznamuje, kdy se jejich produkt blíží ke konci své životnosti a kdy bude ukončena jeho podpora. Canon ale patří mezi ty společnosti, která je v tomto výjimkou. Dobrou zprávou je, že vaše nová těla EOS R mají ještě skutečně slušnou životnost. Tyto původní fotoaparáty jsou dokonce podporovány až do roku 2029. Špatnou zprávou však je, že většina vašich digitálních zrcadlovek a některé bezzrcadlovky EOS M už moc dlouho podporovány nebudou.

Podpora některým fotoaparátům končí už dříve jak za rok

Jsou zde dokonce některé digitální zrcadlovky, jejichž podpora skončí už během letošního roku. Tento seznam sice Canon zveřejnil pro fotoaparáty prodávané v Japonsku, ale dá se předpokládat, že bude platit i pro zbytek světa. Naštěstí většina fotoaparátů s končící podporou jsou poměrně low-endové a entry-level fotoaparáty, s výjimkou 5D Mark III, který stále používá velké množství lidí.

Canon EOS Kiss X70 (Rebel T5/1200D) – červenec 2023

Canon EOS Kiss X7i (Rebel T5i/700D) – listopad 2023

Canon EOS 70D – listopad 2023

Canon EOS Kiss X7 (Rebel SL1/100D) – únor 2024

Canon EOS 8000D – únor 2024

Canon EOS 5D Mark III – březen 2024

Abychom ale byli spravedliví, navzdory tomu, jak dobrý Canon EOS 5D Mark III je, byl na trh uveden už v březnu roku 2012. Dočkal se tedy dlouhých 12 let podpory. Není překvapivé, že se společnost rozhodla ukončit výrobu tak staré technologie a dílů, když se ty tak rychle zlepšují, a to zejména v posledních pěti letech. Některé fotoaparáty, jako například 5D Mark IV, 6D Mark II a 1DX Mark III, nemají v současné době žádný datum ukončení své podpory a jsou označeny jen jako TBD (To Be Determined – bude upřesněno).

EOS R jsou v bezpečí, EOS M vyklízí pole

U bezzrcadlových systémů EOS R máte ještě chvíli čas. Samozřejmě pomáhá, že je systém jako celek poměrně nový, protože první jeho modely byly ohlášeny před necelými pěti lety, tedy na konci roku 2018. Většina z nich je také proto opět vedena jen jako TBD, nicméně jsou zde tři kousky, které už také ví, kdy na ně dojde.

Canon EOS Ra – leden 2028

Canon EOS R – listopad 2029

Canon EOS RP (zlatý) – červen 2026

Zdá se, že u všech fotoaparátů Canon EOS M končí podpora v různém období mezi červencem 2024 a březnem 2029. Jedinou výjimkou je model EOS KissM II (jinak známý jako EOS M50 Mark II), u něhož je podpora rovněž stanovena na TBD. Zajímavé je, že Canon má na seznamu vlastně ještě několik filmových fotoaparátů. Canon EOS 1V a Canon EOS 1V HS, u nichž podpora skončí v listopadu 2025.

Via diyphotography.net