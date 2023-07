Kamera Insta360 X3 se podívala více jak 26 km nad povrch Země

The Karman Space Programme je projekt vedený studenty, jehož cílem je jako první takový tým dosáhnout vesmíru pomocí opakovaně použitelné rakety. Při svém nedávném testu balonu ve velké výšce, nazvaném Projekt Eclipse, k němu připojili kameru Insta360 X3.

„Karmanova vesmírného programu“ se účastní sedmdesát studentů z deseti různých kateder Imperial College v Londýně. Cílem programu je zpřístupnit cestování do vesmíru a zajistit jeho udržitelnost. Sami členové pak doufají, že se stanou prvním týmem vedeným studenty, který se dostane do vesmíru pomocí opakovaně použitelných raket. Mají k tomu ostatně i rozpracovanou řadu projektů, které jim mají pomoci dosáhnout vytyčeného cíle.

V loňském roce vypustili svou první raketu pojmenovanou Nebula. Nyní šlo o balon Eclipse, který měl otestovat avioniku a infrastrukturu pozemní stanice pro živé vysílání. Dále plánují vypustit další testovací raketu X-Calibur, po níž bude následovat dvoustupňová raketa s názvem Orion. Jednorázové rakety jsou v případě cestování do vesmíru obrovským finančním zatížením, nemluvě o velkém odčerpávání materiálu a zdrojů. Možnost opakovaně používat co největší část rakety je jednodušší pro peněženku a lepší pro životní prostředí.

Připevnění fotoaparátu Insta360 X3 k poslednímu testovacímu balónu umožnilo týmu pořídit úžasné snímky z výšky nad zemským povrchem. Tým uvádí, že balón vystoupal do výšky 86 000 stop (26,212 km). Kromě toho, že kamera značky Insta360 poskytla některé z nejúžasnějších pohledů, poskytla také cenné informace. Tým totiž mohl vidět ten okamžik, kdy balon praskl, a to s plným 360stupňovým zorným polem, což jim umožnilo rozhlédnout se po celé scéně a ve všech směrech.

Let balonu Eclipse daleko překročil provozní teplotní extrémy, které společnost Insta360 uvádí. Insta360 totiž inzeruje, že kamera X3 má provozní rozsah teplot od -20 °C do 40 °C. Teplota ve výšce 26 km je však velmi chladných -48,79 °C. Kamera samozřejmě generuje určité teplo, které toto pomáhá kompenzovat, ale i tak je to velmi působivý výkon.

Tým plánuje připojit kamery Insta360 i k budoucím startům raket, pokud jim to tedy aerodynamika dovolí. Použití 360stupňové kamery pro takové dokumentování situace značně usnadňuje život, protože se nemusíte starat o to, jakým směrem je kamera vlastně natočena. Společnost Insta360 podporuje vesmírný program Karman i dalším vybavením prostřednictvím svého fondu Think Bold Fund.

Via diyphotography.net