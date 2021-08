Kalendář Pirelli pro rok 2022 bude fotit Bryan Adams

Když se spojí fotografie a značka Pirelli, vybaví se každému znalejšímu prestižní kalendář, který každoročně vzniká za přispění některého z renomovaných fotografů.

Pro letošní rok padla volba na hudebníka Bryana Adamse, který je také dlouholetým uznávaným fotografem. Kalendář pro rok 2022 bude v pořadí již 48. a na jeho stranách se objeví například Cher, Rita Ora nebo Iggy Pop.

Podtitul kalendáře je On The Road a má zachytit umělce v jejich pracovním prostředí, tedy nejčastěji v zákulisí velkých turné. To však nebylo v uplynulém roce kvůli pandemii zcela reálné. Podle Irish Times měl Adams fotografovat již ročník 2021, což však z uvedených důvodů nešlo.

Samotný kalendář by měl být oficiálně představen v listopadu letošního roku. Pokud by vás zajímalo, čím Adams fotografoval, tak to byl mimo jiné Fujifilm GFX100S, který je vidět na několika snímcích ze zákulisí.