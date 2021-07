JPEG XL chce být novým formátem pro masy. Slibuje menší soubory i zpětnou kompatibilitu

Formát JPEG, tedy standard ztrátové komprese pro obrázky používané na internetu a v digitálních fotoaparátech, může do konce roku získat tolik potřebnou aktualizaci. Tvůrci JPEG XL tvrdí, že jejich bezplatný open-source formát nabízí vylepšení, která povedou k výraznému snížení zejména nároků na úložiště.

Zkratka JPEG znamená Joint Photographic Experts Group, což je vlastně konsorcium, které tuto kompresi v 80. letech minulého století navrhlo. Jedná se o nejčastější formát používaný pro přenášení a ukládání obrázků a fotografií na webu.

Není však vhodný pro perokresbu, zobrazení textu nebo ikony, protože kompresní metoda JPEG vytváří v takovém obrazu viditelné a rušivé artefakty. Pro takové účely se většinou používají soubory PNG a GIF.

Příkladový scénář použití formátu.

V minulosti tu již byly mnohé snahy o to sesadit JPEG z trůnu obrazových formátů. Snažily se o to JPEG 2000, JPEG XR, Google WebP a dokonce i HEIC od Applu, jenže žádný formát z tohoto výčtu zatím nedosáhl skutečně širokého přijetí. JPEG XL doufá, že to změní. Dokáže totiž pořizovat stávající soubory JPEG a bezztrátově je překódovat, aby se zmenšila jejich velikost, aniž by byla ohrožena jejich kvalita.

Příklady hodnocení s průměrným skóre pro různé přenosové rychlosti.

JPEG XL je tedy rastrový grafický formát se ztrátovou i bezeztrátovou kompresí, který je navržený tak, aby výrazně překonal existující rastrové formáty, a tedy aby se stal jejich univerzální náhradou. Komise JPEG na něm zahájila práci už v roce 2017 a dokončení standardizace pod označením ISO/IEC 18181 se očekává už do konce tohoto roku, a to ve čtyřech specifikacích standardu.

Přehled architektury kodéru a souvisejících funkcí.

Bude zahrnovat široký barevný gamut, HDR a obrázky s vysokou bitovou hloubkou. K dispozici bude také podpora pro tisk, velká panoramata, 360stupňové snímky a sekvence. Měl by být také plně optimalizován pro responzivní webová prostředí, použití na tabletech a smartphonech je samozřejmostí. JPEG XL dále obsahuje funkce, jako jsou animace, alfa kanály, vrstvy, miniatury, bezztrátové a progresivní kódování, což podporuje širokou škálu případů použití formátu, nejen ve fotkách, ale i internetovém obchodě, sociálních médiích, cloudových úložištích atd.

Jednoduše řečeno tak tvůrci slibují univerzální formát s vynikající kvalitou obrazu a malými nároky na datovou velikost. Chcete-li zjistit, zda váš prohlížeč podporuje formát JPEG XL už nyní, můžete si to zkontrolovat na webových stránkách ghacks.net. Veškeré dostupné informace o JPEG XL se pak dozvíte z uveřejněného PDF.