Je přehřívání Canonu R5 a R6 při natáčení videa opravdu problém?

​Je to zhruba měsíc, co Canon představil nové přírůstky do řady plnoformátových bezzrcadlovek – vlajkovou loď EOS R5 a odlehčený model EOS R6. Zejména top model Canon EOS R5 se 45Mpx snímačem je co do schopností natáčení videa pojat velmi ambiciózně: zvládá 8K záznam při 30 sn./s a převzorkované 4K video se snímkovou frekvencí 120 sn./. Lite verze „R6“ pak nabízí 4K při 60 sn./s.

Téměř ihned po představení těchto fotoaparátů se vyrojily spekulace o tom, jak budou tyto přístroje při tak vysokém výkonu, a současně absenci chladicí jednotky, zvládat problémy s přehříváním, s nimiž se pravidelně potýkaly např. bezzrcadlovky Sony.

Po spekulacích následovaly první ostré testy z terénu, z nichž řada tendenci k přehřívání – při natáčení v módech s omezenou maximální délkou čili v rozlišení 4 K při 60 a 120 sn./s (s vyčítáním dat z celé plochy snímače) a 8 K – potvrdila. Jedním z nejsledovanějších testů je například video od Mattiho Haapoji na Youtube:

Do testování se posléze zapojily i odborné weby, jako např. No Film School nebo DPReview. A i ony došly k podobným zjištěním jako youtubeři:

V případě, že byl fotoaparát před natáčením v nečinnosti (alespoň 3 hodiny) a jednalo se tedy o tzv. studený start, naměřené hodnoty odpovídaly údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. Stejná data v reakci na internetové spekulace zopakoval i Canon, který se v polovině července k problému přehřívání vyjádřil ve veřejném prohlášení. Mimo jiné v něm zmínil také důvod absence ventilátoru – argumentoval snahou o co nejkompaktnější design fotoaparátů – a přidal několik rad, jak riziko přehřívání omezit.

V tabulkách níže najdete výrobcem uvedené údaje o maximální délce záznamu v závislosti na rozlišení videa a jeho snímkové frekvenci a také dobu zotavení – tedy, jak dlouho fotoaparátu trvá, než je připraven k dalšímu záznamu:

Skutečným problémem se však přehřívání stalo při reálném využití fotoaparátu v terénu. Jestliže byl fotoaparát před samotným natáčení nějakou dobu v provozu – ať už za účelem fotografování, nebo kvůli nastavení, korekci či kontrole parametrů – maximální délka záznamu se podstatně, někdy až dramaticky, zkrátila. Se stejným problémem se potýká také mode „R6“ při natáčení videa ve 4K/60fps (HQ).

O svou zkušenost se podělil na webu DPreview Richard Butler: „Během focení v Seatlu při 27 °C jsem během dvou hodin pořídil 194 snímků, všechny v CRAW, některé sériovým snímáním. Poté jsem přepnul do režimu videa, abych natočil 4K HQ záznam a na obrazovce na mě vyskočil limit 4 minuty, i když na kartě jsem měl spoustu místa. Okamžitě se objevila ikona s varováním před přehříváním a po natočení 3 videí kratších 10 sekund fotoaparát zahlásil, že k dispozici mám už jen další 2 minuty.“

Redaktoři webu No Film School si dokonce dali tu práci a otestovali výkon Canonu R5 při zátěži. Při stanoveném rozlišení a snímkové frekvenci nechali fotoaparát natáčet video do automatického vypnutí z důvodu přehřátí, které je na obrazovce předem signalizováno blikající ikonou a odpočtem zbývajícího času, jenž je ještě k dispozici. Po návratu fotoaparátu do provozní teploty natáčení opakovali. Naměřili tyto hodnoty:

8K RAW 30 sn./s || 19 minut záznam I 19 minut zotavení |4 minuty záznam | 56 minut zotavení | 3 minuty záznam

|| 19 minut záznam I 19 minut zotavení |4 minuty záznam | 56 minut zotavení | 3 minuty záznam 4K 120 sn./s || 7:30 záznamu bez přehřátí se natáčení automaticky ukončí, poté je ihned možné 6 minut pokračovat v záznamu

|| 7:30 záznamu bez přehřátí se natáčení automaticky ukončí, poté je ihned možné 6 minut pokračovat v záznamu 4K 60 sn./s || 30 minut záznam | 12 minut zotavení | 6 minut záznam

Shrnutí: V ideálních podmínkách, za studeného startu, naměřené hodnoty odpovídají hodnotám udávaným výrobcem. Při reálném použití se však fotoaparát chová nevyzpytatelně a nepříjemná je zejména délka zotavení mezi jednotlivými záznamy. Na druhou stranu je třeba vzít v potaz, že Canon R5 a R6 nejsou prezentovány jako nástroj pro profesionální filmaře, a klasické, nejpoužívanější UHD 4K zvládají oba přístroje bez problémů. 8K video a vysokorychlostní 4K tu můžeme chápat jako příslib do budoucna.