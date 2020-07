Jakýkoli telefon s Androidem vám může posloužit jako externí displej k DSLR. Jak na to?

Ne, není to nic nového. Různí výrobci k tomu používají různé aplikace. Sony má Imaging Edge, Canon má Camera Connect, Fuji zase Camera Remote, Panasonic Lumix Sync a třeba Nikon naopak Wireless Mobile Utility. Všechny tyto aplikace ale komunikují skrze Wi-Fi a mají velkou latenci. Přitom stačí tak málo, jako je vhodný kabel a univerzální aplikace.

Využití mobilního telefonu jako externího displeje k DSLR má mnoho výhod. Jednou z nich je o poznání větší displej, druhou pak především vyšší jas. Aplikace komunikující s fotoaparátem skrze technologii Wi-Fi sice mají tu přednost, že svůj smartphone k němu nemusíte nijak upevňovat, ale přenos obrazu bývá často zpožděný, a navíc také nemusí být zrovna ten váš telefon danou aplikací daného výrobce podporovaný.

Ve videu, které sdílel youtuber Neon Airship, však můžete vidět, jak jednoduché je propojit jakýkoli chytrý telefon s Androidem skrze sérii kabelů. Ano, žijeme sice v bezdrátové době a do podobného řešení je třeba investovat i nějakou tu korunu, na druhou stranu získáte o poznání lepší odezvu a spolu s tím i komfortnější práci, která může dopomoci vaší větší kreativitě.

Jednoduché řešení, maximální výsledek.

A co k tomuto řešení potřebujete? HDMi kabel, redukci z HDMi na USB a redukci, která je na jedné straně osazena USB konektorem a na druhé tím ve specifikaci USB-C, které již používají všechny moderní telefony s operačním systémem Android. Posledním krokem je stažení aplikace Endoscope HD Camera, která je v Google Play dostupná zdarma.

Jednotlivým propojením a spuštěním aplikace pak na displeji mobilního telefonu vidíte to, co vaše kamera aktuálně snímá. K plnému komfortu je samozřejmě také vhodné použít čelisti k uchycení telefonu do saní fotoaparátu. Podle toho, v jakém obchodě s elektronikou nakupujete, vás pak celá sada vyjde jen na několik málo stokorun.