Jako z Men in Black. Tento 360° fotoaparát však vzpomínky nemaže, ale zachycuje

Startup Vecnos, za kterým stojí společnost Ricoh, představil nový fotoaparát, který budí zájem už svým designem. Ten je totiž nápadně podobný populárnímu neuralyzéru vzpomínek z filmové série Men in Black. Tento je však nemaže, ale naopak pořizuje a samozřejmě také uchovává. To navíc v podobě 360° fotografií.

Produkt cílí na průměrného spotřebitele, nikoli na profesionální kreativce a tvůrce obsahu. Zařízení má optický systém se čtyřmi čočkami, kdy tři jsou po jeho obvodu a jedna směřuje vzhůru. K plné funkčnosti bude třeba mít nainstalovanou aplikaci v připojeném smartphonu, která uživateli umožní přístup k záznamům a jejich efektní editaci a samozřejmě i sdílení zejména na sociálních sítích.

Cílem společnosti Vecnos je dle jejích slov „znovuobjevit selfie“ a inspirovat jimi novou generaci. Víc informací ale o produktu k dispozici není, to se týká i jeho ceny. Vzhledem k cílové skupině, které je určen, by nicméně nemusela být nijak přemrštěná. Známé není ani datum začátku prodeje, na pulty obchodů by se však měl dostat ještě letos.