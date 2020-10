Jak zní Mléčná dráha? NASA převedla fotografie vesmíru v hudbu

NASA pravidelně zveřejňuje snímky nejrůznějších astronomických objektů. Každý z nás už určitě viděl fotografie Mléčné dráhy, planet, hvězdokup či třeba mlhovin, ale jak by tyto záběry asi zněly?

Na tuto otázku se NASA pokusila odpovědět projektem, v jehož rámci prostřednictvím sonifikace přeložila obrazová data ve zvukové signály. Během tohoto procesu hrají zásadní roli pozice a jas jednotlivých bodů, oblastí na snímcích pořízených teleskopem. Jako první zhudebnila NASA střed naší galaxie, Mléčnou dráhu.

„Překlad začíná na levé straně obrazu a pokračuje směrem doprava. (…) Čím blíž k horní hranici záběru se zachycený objekt nachází, tím vyšší zastupuje tón, intenzita jeho světla pak ovlivňuje hlasitost. Hvězdy a kompaktní zdroje jsou přeloženy jako jednotlivé tóny, větší oblaka prachu nebo plynu znějí jako protáhlé hučení. Crescendo se ozve ve chvíli, kdy se zvuková křivka dotkne světlých oblastí v pravé spodní části snímku. Právě zde se v centru naší galaxie nachází superhmotná černá díra, známá jako Sagittarius A*, a právě zde jsou mraky prachu a plynu nejjasnější,“ vysvětluje NASA postup převodu obrazu ve zvuk.

In Cas A, sounds are mapped to 4 elements found in the debris from the exploded star + other high-energy data. Silicon (red), sulfur (yellow), calcium (green) & iron (purple) are revealed moving outward from the center of the remnant starting from the location of the neutron star pic.twitter.com/2px4gFpghx

Sonifikovaná data lze poslouchat dvěma způsoby. Buď jako sóla výstupů z jednotlivých teleskopů, Hubbleova a Spitzerova, a observatoře Chandra, nebo jako orchestrální skladbu ze všech zmíněných zdrojů, kdy každý teleskop „hraje“ na jeden nástroj.

In Pillars of Creation, sounds are generated moving horizontally across the image from left to right in optical & X-ray light. Particular attention is paid to the structure of the pillars which can be heard as sweeps from low to high pitches & back. pic.twitter.com/fNZXltxBBk