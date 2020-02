Jak vybrat objektiv pro fotografování noční oblohy. Devět tipů na konkrétní skla

V našem výběru se soustředíme na (fullframe) objektivy, které se vyrábějí hned pro několik typů bajonetů, a nejsou tedy určené pouze pro jednu značku. Do výběru jsme zahrnuli také zoomovací objektivy, které v porovnání s tzv. pevnými objektivy nabízejí větší flexibilitu při rámování záběru.

Např. chromatická aberace se projevuje barevným lemováním kolem světelných objektů (hvězd), sférická aberace zase vede k rozmazání okrajů hvězd, kóma způsobuje, že hvězdy vypadají, jako by měly ocásek (podobně jako kometa), u astigmatismu jsou pak světelné body deformované – jakoby roztažené do délky, zploštělé.

Kratší expoziční čas je nezbytný také proto, abyste se vyhnuli pohybové neostrosti vesmírných těles, která vzniká v důsledku pohybu/otáčení Země. Pokud tedy není vaším záměrem zachytit tzv. hvězdné dráhy, neměla by délka expozice přesáhnout v závislosti na ohniskové vzdálenosti objektivu 10 s u 35 mm nebo 25 s u 24 mm (s rostoucím ohniskem se tato doba zkracuje), 30 s u 18 mm, 35 s u 14 mm.

Se světelným objektivem dostanete na snímač víc světla. To vám umožní použití kratších časů, což je v astrofotografii hodnota kolem 20 s, a zabráníte tak degradaci obrazu šumem, k níž dochází při příliš dlouhých expozicích.

Zkušení astrofotografové preferují co nejkratší ohniskovou vzdálenost (mezi 10 až 18 mm). Proč? Jednoduše proto, že do širšího záběru vměstnáte větší část oblohy (např. celou Mléčnou dráhu).

Existuje však disciplína, kde je kvalitní objektiv s minimem optických vad naprostou nezbytností, tedy chcete-li dosáhnout přesvědčivých výsledků. Řeč je o tzv. astrofotografii neboli fotografování noční oblohy. Začínající astrofotografové by se při výběru správného objektivu měli řídit několika základními pravidly.

​Že je objektiv nejdůležitější částí fotografické výbavy, zjistí záhy každý, kdo se fotografováním začne zabývat intenzivněji. Platí to pro jakýkoli žánr, jemuž se věnujete.

Zajímavou a cenově dostupnou volbou pro majitele zrcadlovek s APS-C snímačem by mohla být Tokina 11–20 mm F2,8 . Podobný ultraširokoúhlý zoom pro APS-C totiž jen tak nenajdete. Počítat ovšem musíte s limity v obrazové kvalitě a výkonu autofokusu.

Tamron 15–30 mm F2,8 nabídne velmi účinnou stabilizaci, výborný optický výkon (co do ostrosti i minimalizaci nejrůznějších vad) v středové oblasti záběru i při plně otevřené cloně, a také velmi solidní, odolnou (ačkoli poněkud nadměrnou) konstrukci.

Pokud jste se rozhodli pořídit flexibilnější objektiv s proměnlivými ohnisky a automatickým ostřením, určitě by vaší pozornosti neměla uniknout dvojice zoomů od specialistů na fotografickou optiku Tamron a Tokina. Nevýhodnou těchto „skel“ je jejich omezená kompatibilita – použít je lze pouze se zrcadlovkami Canon a Nikon.

Samyang: kvalita za dobrou cenu

Levné, a přesto opticky velmi zdařilé světelné objektivy vyrábí jihokorejský Samyang (a v USA pod svou značkou přeprodává Rokinon). Vzhledem k nízké ceně je však nutné počítat s určitými omezeními: Samyang nabízí pouze objektivy s pevným ohniskem a obvykle jen s manuálním ostřením, i když v poslední době se objevují i modely s automatickým ostřením.

Co do optické kvality však objektivy Samyangu patří ke špičce, s vysokou ostrostí i při plném odclonění, účinně eliminovanými vadami, velmi dobrým přenosem kontrastu a detailů. Objektivy jsou navíc široce kompatibilní, a to i s fotoaparáty se snímači typu APS-C nebo 4/3. Pro cropové senzory jsou k dispozici i ultraširoká ohniska 8 mm F3,5, 10 mm F2,8 nebo 12 mm F2,8.

Samyang 14 mm F2,8 ED AS IF UMC

kompatibilita: Canon EF, Canon M (21 mmú, Fujifilm X (21 mm), Nikon F, Pentax K, Sony A, Sony E, MFT (28 mm) | manuální ostření | bez stabilizace | váha: cca 550 g | cena: cca 10 000 Kč

Samyang 24 mm F1,4 ED AS IF UMC

kompatibilita: Canon EF, Canon M (36 mm), Fujifilm X (36 mm), Nikon F, Pentax K, Sony A, Sony E, MFT (48 mm) | manuální ostření | bez stabilizace | váha: cca 570 g | cena: do 15 000 Kč

Samyang 35 mm F1,4 AS UMC

kompatibilita: Canon EF, Canon M (53 mm), Fujifilm X (53 mm), Nikon F, Pentax K, Sony A, Sony E, MFT (70 mm) | manuální ostření | bez stabilizace | váha: cca 720 g | cena: cca 11 000 Kč