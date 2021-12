Důležité otázky, na které byste si měli odpovědět před výběrem fotoaparátu. Je lepší kompakt, nebo zrcadlovka? Nestačí mobil? Jaký snímač, stabilizaci, hledáček… Co je důležité pro video?

Potřebujete digitál, nebo stačí mobil? Na první pohled se to může zdát jako kacířská myšlenka, ale po chvilce přemýšlení můžete změnit názor. Výhody obou přístrojů jsou jasné: mobil máte stále po ruce,

digitální fotoaparát dělá lepší fotky. Ovšem otázkou je, zda a kdo ty lepší fotky ocení, respektive pozná rozdíl mezi fotkou z mobilu a digitálu. Ten kdo se o fotografii zajímá a má „nakoukáno“ asi rozdíl odhalit může. Obrazová kvalita fotomobilů se stále zlepšuje a softwarové úpravy, které výrobci fotoaparátů pomalu implementují, najdete u telefonů už mnohem déle. Mobil má samozřejmě svá omezení, jako minimální možnost práce s hloubkou ostrosti (tu však lze dohnat softwarově) a zejména je to obrazová kvalita za zhoršených světelných podmínek. Pokud tedy valná většina vašich fotografií vzniká za pěkného počasí, může být mobil dostatečným nástrojem. Nejlepší fotomobily pod stromeček. Vybírat můžete podle ceny nebo počtu objektivů Proč s sebou nosit mobil a fotoaparát, když můžete mít vše v jednom, navíc i s velmi slušnou videokamerou. Smartphony válcují nejen levné, ale už i pokročilé kompakty. Po kterých byste měli sáhnout? Digitální fotoaparát s výrazně větším snímačem bude ve srovnání s mobilem excelovat u fotografií s nedostatkem světla. Ovšem počítejte s tím, že budete muset nosit další zařízení s sebou, nemluvě o paměťových kartách, baterii, objektivech apod. I tady se ale fotomobily postupně dostávají dopředu. U těch nejlepších pomáhají s nočními snímky prvky umělé inteligence a výsledky jsou velmi překvapivé. Z pohledu nákladů je to také nejednoznačné – cena digitálního fotoaparátu s větším snímačem a dobrým objektivem je prakticky stejná jako cena prémiového fotomobilu. 10 nejlepších mobilních aplikací pro práci s fotografiemi Nechceme samozřejmě srovnávat obrazovou kvalitu mobilu a digitálu, je ale třeba k těmto zařízením přistupovat z pohledu potřeb fotografa a předpokládaného využití výstupu. Ostatně na rozblácenou polní cestu k lesu si taky nevezmete nízký sporťák, ale raději terénní offroad, zatímco na závodním okruhu to bude přesně naopak.

Jaký digitál vybrat Jakmile se rozhodnete pro digitální fotoaparát, nastává zcela zásadní rozhodování, jaký typ zvolit. Obecně na trhu najdeme tři základní skupiny aparátů, které se liší primárně svojí konstrukcí: kompakty,

bezzrcadlovky,

zrcadlovky. Avšak výše naznačeným pohledem toho, kdo a v jakých situacích bude fotoaparát používat, se tyto rozdíly do jisté míry smazávají. Jedno doporučení by zde ale mohlo být univerzální: ve vybrané kategorii sáhněte po modelu, který má co největší snímač. V obecné rovině je to zárukou lepší obrazové kvality. Jak vybrat nejvhodnější fotoaparát. Jaký typ potřebujete, jaké by měl mít funkce Digitální kompakt je vhodný ve dvou případech: Chcete mít opravdu malý přístroj pro každodenní fotografování, ale když jej nevytáhnete z batohu, nebude překážet a přidávat extra váhu navíc. Druhým případem jsou milovníci astrofotografie a divoké přírody, kteří nechtějí za vybavení utrácet vysokou částku a nechtějí se zaobírat výběrem vhodných objektivů apod. Pro tuto skupinu jsou určeny tzv. ultrazoomy s větším rozsahem ohnisek. Volbou bezzrcadlovky získáte obrovskou svobodu v možnostech expozice, výběru objektivů, práce s hloubkou ostrosti apod. Nese to s sebou však nutnost jistého objemu znalostí optiky, exponometrie a práce se světlem, což samozřejmě nemusí každému vyhovovat. Vhodným nástrojem jsou bezzrcadlovky také pro ty, kdo častěji natáčejí video. Ergonomie těchto strojů je tomu více uzpůsobena než v případě zrcadlovek. Tipy na 14 fotoaparátů s nejlepším poměrem cena/výkon. Kompakty i bezzrcadlovky ​Foťáky v mobilu jsou sice díky využití umělé inteligence čím dál výkonnější, stále však nedokážou nahradit, zejména co do kvality snímku, klasický fotoaparát s velkým obrazovým snímačem. Proč tedy sáhnout po zrcadlovce? Ačkoli jsou funkčně velmi podobné jako bezzrcadlovky, musíte počítat s většími rozměry a relativně malým obrazem v hledáčku. Na druhou stranu zde máte mnohem větší výdrž baterie než u zrcadlovek, můžete vybírat z obrovského množství bazarových objektivů a pořizovací cena je u základních modelů někdy i nižší než v případě bezzrcadlovek.

Na rozlišení nezáleží Ano, je to tak! Abyste mohli vytisknout fotografii formátu A3 s dostatečným množstvím detailů, bude vám bohatě stačit fotografie s rozlišením kolem 4 Mpx. Rozdíly mezi kresbou a rozlišovací schopností kinofilmu a digitálního snímače se pak smazávají kolem 12 až 14 Mpx. Prakticky všechny současné digitály mají rozlišení od cca 16 Mpx výše, takže rozhodně nehrozí, že byste se potýkali s nedostatečným rozlišením. To, na čem záleží, je velikost snímače; tedy jeho plochy, která snímá obraz. Čím je tato plocha větší, tím větší obvykle mohou být jednotlivé pixely a snímač zachytí více světla, což v praxi znamená lepší obrazovou kvalitu bez digitálního šumu. Tedy malý snímač v vysokým rozlišením nikdy nenabídne tak kvalitní výstup, jako větší snímač s menším rozlišením. Fyziku zkrátka obelstít nejde. Rozhodovat se nakonec můžete nikoli mezi různým rozlišením, ale mezi různými velikostmi snímače. Nejmenší formát micro 4/3 využívaný Panasonicem a Olympusem má v praxi srovnatelnou obrazovou kvalitu jako o něco větší formát APS-C. O krok dál je pak plnoformátový snímač, který je standardem jak v profesionálních, tak i v pokročilých amatérských modelech. Ale na velikosti záleží! Crop Factor Calculator vypočte, jaký má velikost snímače vliv na úhel záběru a hloubku ostrosti Volbou plného formátu získáte samozřejmě lepší obrazovou kvalitu, větší prostor pro fotografování za zhoršených světelných podmínek a také možnost pracovat s malou hloubkou ostrosti a krémově rozostřeným pozadím. Daní za to jsou ale větší rozměry, vyšší hmotnost a pořizovací cena nejen u fotoaparátu, ale i u objektivů.

Nasaďte správný objektiv Výběr objektivu je většinou během na středně dlouhou trať. Abyste totiž zjistili, jaký objektiv potřebujete, musíte se ocitnout v situaci, kdy jej nemáte a upotřebili byste jej. Případně máte jasnou představu o podobě fotografie, která se vám ale nedaří zhmotnit vinou omezeného technického vybavení. Výrobci digitálů s výměnnými objektivy jsou si toho vědomi, a proto nabízejí digitály nejčastěji se základním setovým zoom objektivem. Ten sice svým záběrem pokryje obvyklé fotografické situace, ale rozhodně nepopustí uzdu vaší kreativitě. Nejčastěji jsou to modely s rozsahem 18–55 mm (u formátu APS-C) nebo 14–40 mm u standardu micro 4/3 či 28–80 mm u plnoformátových modelů. Jak dobře vybrat objektiv. Nejdůležitější otázky, na které byste si měli odpovědět Vybrat správné tělo fotoaparátu je jen prvním krokem ke kvalitní fotografii, pomyslným štětcem, kterým vykreslíte obraz, je objektiv. Jak se v nich vyznat? Mnohem lepší je v případě prvotního nákupu sáhnout po pokročilejším setu s objektivem, který nabídne větší rozsah ohnisek. S ním můžete pořídit jak pěknou krajinu, tak i povedený portrét, sportovní fotku nebo různé detaily. Objektivy tohoto typu mívají rozsah 18–130 mm (APS-C), 14–150 mm (micro 4/3) nebo 24–120 mm (plný formát). Vhodným doplňkem je alespoň jeden světelný objektiv (viz dále), který vám umožní rozostřit na fotografiích pozadí a vypíchnout tak hlavní námět snímku. Tato skla nejsou nijak zásadně drahá a po jejich nasazení a používání většina začínajících fotografů propadně focení ještě více. Typickým zástupcem jsou ohniska 35 mm nebo 50 mm se světelností F1,4 nebo F1,8. A když mluvíme o nízké pořizovací ceně, je to řádově do šesti tisíc korun nezávisle na výrobci. Pokud přidáte další hromádku peněz, můžete pořídit zoomový objektiv s lepší světelností. Ten je tím pádem univerzálnějším nástrojem a obvykle slouží jako základní objektiv v případě, kdy nevíce, co přesně budete fotit a zároveň potřebujete nějaký prostor pro práci s expozicí a úhlem záběru.

Světelnost – o tu tady běží Exaktní definice světelnosti sice není nijak složitá, ovšem pro běžného smrtelníka je prakticky zbytečná a v praxi nepoužitelná. Světelnost zjednodušeně řečeno udává, jaké maximální množství světla projde objektivem. Je to vlastně nejnižší nastavitelná clona objektivu. Jakmile clonu zavíráme, dopadá na snímač menší množství světla, což je třeba kompenzovat změnou některého ze zbývajících parametrů expozičního trojúhelníku. Jak vybrat objektiv pro fotografování noční oblohy. Devět tipů na konkrétní skla Obecně tedy platí, že čím je světelnost lepší (= je možné co nejvíce otevřít clonu), tím je objektiv univerzálnější a zvládnete s ním povedené snímky i při nízké hladině osvětlení. Zoomové objektivy mají světelnost obvykle proměnlivou, protože se změnou ohniska se mění i velikost otvoru pro světlo. Některé objektivy mají světelnost stálou i při změně ohniska, což je ideální stav. Abychom mohli hovořit o světelném objektivu, měla by být nejnižší hodnota clonového čísla F2, F1,8, nebo menší. V takovém případě již poznáte rozdíl oproti standardní cloně F3,5 u základních setových zoomů, a to jak při focení v šeru, tak zejména v podobě míře rozostření pozadí fotografie. Není od věci vědět, že rozdíl mezi F1,8 a F2,8 znamená dvakrát méně přeneseného světla u clony F2,8 – řada clonových čísel tedy není lineární, na to pozor.

Stabilizace v těle a v objektivu Stabilizace je neocenitelným pomocníkem v mnoha situacích. Jejím smyslem je pomoci s udržením delšího expozičního času. To umožňuje zvolit například nižší citlivost a výsledkem je ostrá fotka i tam, kde by bylo vše rozmazané. Stabilizace bývá ve dvojím provedení – v těle a v objektivu. V případě stabilizovaného těla má snímač plovoucí uložení (nejčastěji v magnetickém poli) a vlastním pohybem vyrovnává pohyb aparátu v prostoru, ke kterému dochází, když jej držíte v ruce. Toto řešení je poměrně univerzální, jelikož můžete fotit s jakýmkoli objektivem a stabilizace je stále k dispozici. Vedlejším praktickým efektem takových aparátů pak bývá režim skládané expozice s vysokým rozlišením (zhruba čtyřnásobek nativního rozlišení). Stabilizované objektivy najdeme prakticky u všech výrobců. V jejich optické konstrukci je uložena plovoucí čočka, která také kompenzuje pohyb aparátu. Stabilizace je u objektivů o něco přesnější, jelikož je odladěna na konkrétní kus. Počítat ale musíte s tím, že ji využijete pouze s daným objektivem. 9 dobrých důvodů, proč byste měli používat stativ Některé jsou jasné, ale jiné by vás možná ani nenapadly. Stativ oceníte tehdy, když chcete zachytit čas, fotit opravdu brilantně ostře, anebo odstranit ze snímku pohyblivé objekty. Pokud se například rozhodujete mezi dvěma modely digitálů nebo objektivu, kdy jeden stabilizaci má a druhý ne, bude asi lepší sáhnout po tom stabilizovaném. Jednak je to praktičtější řešení a jednak vám usnadní fotografování s dlouhými ohnisky, kdy se sebemenší pohyb projeví výraznou změnou záběru. Velkým pomocníkem je stabilizace při záznamu videa.

Hledáček – ano, nebo ne? Pokud jste dosud fotografovali pouze přes displej, může pro vás být hledáček velkým přínosem. Při pohledu na displej může být kompozice snímku obtížnější, protože vnímáte okolní a dění nesoustředíte se plně na snímek. V případě hledáčku je pro většinu fotografů kompozice pohodlnější, protože se mohou soustředit na obraz před sebou a rušivé okolí „vypnou“ zavřením oka. Výrazným plusem je hledáček při fotografování za silného světla, kdy byste na displeji prakticky nic neviděli, kdežto v hledáčku uvidíte krásně kontrastní obraz v mnohem reálnějším zobrazení. Je hledáček u fotoaparátu důležitý? Hledáček je u kompaktního fotoaparátu na jednu stranu velmi praktická věc, na druhou stranu je však mnohými zatracován. Hledáček většinou přináší výhody, ale... Fotoaparáty mají různé typy hledáčků, které jsou obvykle voleny s ohledem na konstrukci přístroje, Nejjednodušší jsou průhledové optické hledáčky, které najdeme výjimečně u některých pokročilejších kompaktů. V tomto případě není jejich součástí žádný informační displej a maximálně najdete poblíž indikaci nabití blesku, abyste ji viděli i s okem u hledáčku. Jeho použití v praxi je však spíše sporadické. Zrcadlovky nabídnou hledáček s optickým hranolem a integrovaným displejem, který v hledáčku zobrazuje veškeré potřebné informace o expozici a ostření. Obraz v hledáčku je zcela stejný, jako ho vidí aparát, jelikož světlo prochází stejnou cestou. Nevýhodou tady může být jednak zatmění hledáčku při expozici (zvedne se zrcátko) a jednak minimální zesvětlení obrazu při nižší hladině osvětlení, takže se hůře komponuje (i když tento fakt má na svědomí také světelnost objektivu). Je to základní pohled na scénu u zrcadlovek, kdy je zajištěna plná funkčnost všech komponent. Kupříkladu při fotografování přes displej (Live View) se využívá jiný způsob ostření, který je pomalejší než klasický režim při focení přes hledáček. U momentálně nejrozšířenějších zrcadlovek najdete elektronický hledáček, což je de facto malý displej, avšak s násobně vyšším rozlišením, než je tomu u hlavního displeje. Obraz je na obou displejích stejný, avšak nemusí být zcela reálný, protože je digitalizovaný (ve srovnání se zrcadlovkou). Značnou výhodou je, že přímo v hledáčku uvidíte např. vliv korekce expozice či jiných úprav, ještě před stiskem spouště. U elektronických hledáčků nedochází k zatmění při expozici a dokáží obraz ztmavit či zesvětlit na základě míry okolního osvětlení. U těchto typů je vhodné sáhnout po co nejvyšším rozlišení a zvětšení.

Displej – pevný, nebo výklopný? Hlavní displej fotoaparátu najdete ve třech provedeních. Standardem je pevný displej, který je dostačujícím základem pro všechny. Pokud však častěji fotografujete nízko u země nebo naopak nad hlavou, tak vám takový displej moc nepomůže. Pro kontrolu kompozice i expozice se budete muset dostat na jeho úroveň. Výklopný displej je doménou některých modelů různých výrobců digitálů. Tento displej je možné naklápět v rozsahu přibližně 45° směrem dolů a zároveň zhruba 90° směrem nahoru, takže je focení u země i nad hlavou snadnější. Některé modely umožňují náklon až o 180°, kdy displej poslouží pro selfie nebo natáčení vlogů. Asi nejuniverzálnější je výklopný a otočný displej na kloubu u levé strany aparátu. Tuto konstrukci oceníte jednak ve výše uvedených případech a zejména pak při natáčení videa, kdy si můžete displej napolohovat přesně podle svých potřeb. Nevýhodou zde může být fakt, že vyklopený a natočený displej u některých aparátů blokuje konektorovou výbavu na boční straně těla. Pokročilejší fotoaparáty nabídnou také stavový displej, který je umístěn na horní straně těla a zobrazuje základní expoziční údaje. Slouží pro rychlou kontrolu a případnou změnu nastavených hodnot. Výrazně zrychluje práci s aparátem a má minimální spotřebu. Režim stavového displeje najdete obvykle i u hlavního displeje.

Natáčení videa s fotoaparátem V dřívějších dobách bylo video spíše doplňkovou funkcí digitálního fotoaparátu, dnes je z něj nedílná součást a modelů, které neumí natáčet video je jen pár. Pokud se chcete věnovat záznamu videa ve větší míře a z nějakého důvodu nechcete pořizovat videokameru, je vhodné s tím při výběru fotoaparátu počítat. 12 tipů jak na video s digitálním fotoaparátem Zkoušíte natáčet video s digitálem, ale stále to není ono? Přinášíme tucet základních tipů pro začínající foto-kameramany. Jednou stránkou věci je rozlišení, snímkovací frekvence či formát videa – v tomto směru si musíte sami ujasnit, co potřebujete. Prakticky všechny digitály dnes zvládají Full HD při 30 sn/s, pokročilejší přidávají 4K až 6K video a snímkovací frekvence narůstá při tomto rozlišení až na 120 sn/s. Pro pokročilejší práci s videem je vhodné volit modely disponující plochým obrazovým profilem, označovaným jako „log“ – následná postprodukce je v takovém případě jednodušší. Druhou podstatnou věcí je ergonomie při natáčení videa, kterou byste si měli vyzkoušet a promyslet. Pokročilejší záznam se již neobejde bez externího mikrofonu, sluchátek pro kontrolu záznamu, možnosti připojit externí monitor anebo usadit digitál do klece stabilizátoru či gimbalu. Při výběru se proto vedle technických parametrů videa dívejte také na konektivitu, možnosti doplnění příslušenství anebo dostupnost držáků pro jeho uchycení. Dobrou cestou je sáhnout po fotoaparátu, který je pro natáčení videa uzpůsoben svojí ergonomií (konektory, samostatná spoušť pro video, specifický mikrofon apod.). Na trhu najdete takto zaměřené bezzrcadlovky ale i malé kompakty, které mají sloužit zejména pro záznam vlogů.

Konektivita Požadavky na konektivitu u digitálního fotoaparátu se budou primárně odvíjet opět od jeho zamýšleného používání. Dnes již standardem je osazení Bluetooth a Wi-Fi rozhraním pro možnost vzdáleného odpálení spouště nebo přímo vzdáleného ovládání se zrcadlením displeje na obrazovce mobilu/tabletu. Další častou dvojicí je konektor pro připojení mikrofonu a sluchátek; první jmenovaný najdete častěji než druhý. Dále je tu rozhraní HDMI, které poslouží jednak k propojení digitálu s televizorem, ale především je možné jej u některých modelů využít pro ukládání nekomprimovaného videa na externí rekordér. Nezbytné je rozhraní USB. U starších a levnějších modelů ho najdete ve verzi micro-USB, u novějších v podobě USB-C. Po propojení s počítačem můžete stahovat fotografie z karty, aktualizovat firmware aparátu a objektivů anebo ovládat digitál přímo z počítače či jej využít jako webovou kameru. V případě osazení USB-C také většinou můžete digitál přes toto rozhraní nabíjet, takže není problém v případě nouze připojit powerbanku a fotit dál.