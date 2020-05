Jak proměnit stativ na vertikální slider? Pomocí tohoto triku snadno

Potřebujete-li vertikální slider, nemusíte si jej hned kupovat. Tedy pokud alespoň vlastníte některý ze standardních stativů. Mark Holtze nyní ve videu, které publikoval na YouTube, ukazuje, jak jednoduchým trikem dosáhnout maximálního výsledku. Tento praktický trik vám tak zajistí plynulý pohyb kamery bez investice jediné koruny.

Mark používá fotografický stativ Manfrotto BeFree, který i u nás seženete v hodnotě do 5 tisíc Kč. Po uchycení kamery do stativu pak Mark odšroubuje vertikální zámek hlavy, zvedne kameru do nejvyššího možného bodu a poté rukou uchopí základnu.

A protože ji nedrží pevně, zbytek práce už odvede gravitace, díky které kamera jede pomalu a především plynule směrem dolů.

Pokud jde o natáčení, má k němu Mark i několik tipů. Navrhuje, abyste vždy používali ruční ostření a zaostřili ještě před samotným zahájením pohybu kamery. Síla vašeho sevření ruky pak také diktuje rychlost pohybu. Zde byste určitě měli podpírat stativ druhou rukou, aby nebyly vaše záběry roztřesené. Ostatně podívejte se na video, ve kterém vše uvidíte v praxi.