Jak na fotky ze surových RAW dat

V případě souborů v RAWu se využívá komprese bezztrátová, takže se zachovávají veškeré obrazové informace, které snímač digitálu zachytil. Z toho důvodu jsou také snímky uložené do RAWu několikanásobně datově objemnější než v případě JPEGu. De facto tedy můžeme říct, že při fotografování do RAWu vymáčkneme z digitálu to nejlepší, co z něj můžeme dostat po stránce obrazové kvality.

U formátu RAW tomu tak ale není, v tomto formátu se totiž neukládají fotografie, ale pouze tzv. obrazová data, tedy informace o tom, co na zachyceném snímku je, avšak nejedná se o hotový snímek. Jestliže tedy chcete fotografie v RAWu zobrazit, poslat je někomu či vystavit v online galerii, je třeba obrazová data vyvolat. Je to vlastně podobné, jako vyvolávání fotografií v temné komoře, kde tyto vznikaly na základě osvitu negativního obrazu na filmovém pásu – ostatně odtud také pochází označení RAWu, jako digitálního negativu.

Proč RAW?

Odpověď na tuto otázku může být velmi obšírná a také velmi jednoduchá, my se budeme držet té druhé možnosti – protože vám umožní mít větší kontrolu nad tím, jak bude výsledná fotografie vypadat. Samozřejmě s tímto tvrzením nemusí souhlasit každý a pravdou je že postupem času někteří fotografové zjistí, že jim při jejich způsobu práce fotografování do RAWu nic zásadního navíc nepřináší. Další skupina pak nedá na RAW dopustit je pro ně jediným možným formátem pro ukládání snímků.

Pravda je jako obvykle někde uprostřed. Obrazová kvalita současných fotoaparátů je však natolik dobrá, že fotografování do RAWu má smysl zejména v případech, kdy snímáte expozičně náročné scény, které mají velký dynamický rozsah a při uložení do JPEGu byste o jeho část přišli. V takovém případě je ukládání do RAWu a jeho následní vyvolání ideální cestou ke skvělému snímku.

Značení RAW souborů a firemní konvertory Každý výrobce digitálu označuje RAW soubory jinou koncovkou, čímž dokážete zcela snadno odlišit, z jakého fotoaparátu (značky) obrazová data pocházejí. Níže uvádíme přehled těch nejrozšířenějších. Canon – CR2/CRW – Canon Digital Photo Professional

– CR2/CRW – Canon Digital Photo Professional Fujifilm – RAF – RAW File Converter by Silkypix

– RAF – RAW File Converter by Silkypix Nikon – NEF/NRW – Capture NX-D

– NEF/NRW – Capture NX-D Olympus – ORF – Olympus Workspace

– ORF – Olympus Workspace Panasonic – RAW/RW2 – SilkyPix Developer Studio SE

– RAW/RW2 – SilkyPix Developer Studio SE Pentax – PTX/PEF – Pentax Camera Utility

– PTX/PEF – Pentax Camera Utility Sony – ARW/SR2/SRF – Imaging Edge / Image Data Converter Někteří výrobci umožňují ukládání také v univerzálním a standardizovaném otevřeném formátu DNG, se kterým přišla společnost Adobe v roce 2004 a jeho výhoda spočívá v možnosti otevřít a editovat takovýto soubor bez toho, aby editační program musel znát a umět číst jednotlivé nativní RAW formáty výrobců.

Je však nutné si uvědomit, že fotografování do RAWu s sebou nese také nutný návazný čas pro zpracování snímků, který může být delší než při úpravách v JPEGu. Výraznou měrou se zde totiž promítne nejen rozlišení snímače a s sním spojená datová velikost souboru, ale především pak výkon počítače pro vyvolání surových dat – při větším množství snímků s vyšším rozlišením se může počítač i vy řádně zapotit.

Pokud budete fotit pouze do RAWu, neznamená to samozřejmě, že byste se nemohli na pořízený snímek podívat a zkontrolovat jej. Společně s obrazovými daty se ukládá i malý náhled fotografie, určený právě ke kontrole zaostření, kompozice apod. Rozhodně však neuvidíte snímek plný detailů do okamžiku, než jej otevřete v příslušném programu pro zpracování RAWů. Pokud byste tedy fotili do RAWu a následně se snažili fotografii upravit v editoru, který konverzi RAWů neumí, zobrazí se buďto chybová hláška anebo budete upravovat pouze tento malý náhled fotografie