Jak na digitalizaci kinofilmových fotografií

Jak vybrat skener

Každý skener má několik technických parametrů, na které byste se měli při výběru zaměřit, mezi ty nejdůležitější patří následující.

Rozlišení skeneru

Rozlišení skenu je stěžejní a pro poměrně slušný sken kinofilmu ale i svitku by mělo dostačovat efektivní rozlišení skeneru cca 3000 dpi. Pozor však dejte na to, co uvádí výrobce a raději se podívejte do detailních specifikací stroje nebo si projděte recenze.

V praxi to může vypadat tak, že například naskenujete negativ se zvoleným rozlišením 7200 dpi, ale množství detailů, které takový sken nabízí, nebude odlišné od rozlišení cca 3000 dpi. Velikost souboru však bude mnohonásobně větší, obrázek bude obsahovat množství „prázdných“ pixelů, které nenesou žádnou podstatnou obrazovou informaci.

Barevná hloubka a denzita

Další dva parametry, které je dobré sledovat, jsou bitová či barevná hloubka a denzita. U obou je v podstatě možné říct, že čím vyšší hodnoty jsou, tím lépe. Dobré výsledky poskytuje barevná hloubka 48 bitů a denzita o hodnotě 3. Bitová hloubka a denzita ovlivňují zejména to, jak věrné bude podání barev a tmavých a světlých tónů. Tedy čím vyšší hodnoty jsou, tím jemnější rozdíly by měl skener umět zvládnout.

ICE

Jedná se o funkci, která je určena pro automatickou retuš prachu na negativu a odstranění škrábanců, využívá se při ní infračerveného paprsku a v mnoha případech je velmi užitečná. Některé skenery pak mohou nabízet i redukci zrna nebo funkce pro automatickou obnovu vybledlých barev, které se mohou hodit například při skenování starších negativů.