Jak fotí a natáčí iPhone 12 a iPhone 12 Pro? Podívejte se

Napříč internetem se již objevují zkušenosti s focením nejnovějším telefonem od Applu iPhonem 12. Co všechno telefon dokáže ale neukazují jen zahraniční redaktoři, nicméně i sám Apple. Ten uveřejnil několik poměrně působivých videí.

Apple v říjnu představil 4 telefony, kdy iPhone 12 Pro Max a iPhone 12 mini jdou do předprodeje až 6. listopadu. Základní iPhone 12 a iPhone 12 Pro jsou nicméně již k dispozici, a tak postupně prochází testy fotografických dovedností. A výsledky jsou více než uspokojivé, a to i když se neženou za megapixely nebo násobkem přiblížení.

iPhone 12 a iPhone 12 mini:

7členný 12Mpx širokoúhlý fotoaparát, ohnisková vzdáleností 26 mm, OIS, velikost pixelu 1,4µm, F1,6

5členný 12Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát, ohnisková vzdálenost 13 mm, 120° zorné pole, F2,4

iPhone 12 Pro:

7členný 12Mpx širokoúhlý fotoaparát, ohnisková vzdálenost 26 mm, OIS, velikostí pixelu 1,4µm, F1,6

5členný 12Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát, ohnisková vzdálenost 13 mm, 120° zorné pole, F2,4

7členný 12Mpx teleobjektiv, ohnisková vzdálenost 52 mm, OIS, F2,0

LiDAR skener

iPhone 12 Pro Max:

7členný 12Mpx širokoúhlý fotoaparát, ohnisková vzdálenost 26 mm, OIS s posuvem snímače, velikost pixelu 1,7µm, F1,6

5členný 12Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát, ohnisková vzdálenost 13 mm, 120° zorné pole a F2,4

6členný 12Mpx teleobjektiv, s ohnisková vzdálenost 65 mm, OIS, F2,2

LiDAR skener

TrueDepth kamera (stejná u všech modelů):

12Mpx fotoaparát, F2,2

Vylepšení ano, revoluce ne

Fotograf Austin Mann má k dispozici nové iPhony každoročně mezi prvními. Letos vzal model 12 Pro do národního parku Glacier v Montaně. Samozřejmě se zaměřil na ty největší novinky fotoaparátů a to včetně vylepšeného širokoúhlého objektivu, jeho nočního režimu a autofokusu za pomoci skeneru LiDAR – vše v různých podmínkách a prostředích.

Porovnání stejné scény pořízené ultraširokoúhlým objektivem iPhonu 11 Pro a 12 Pro.

Vylepšený 26mm širokoúhlý objektiv s clonou F1,6 fungoval podle Manna při slabém osvětlení lépe než předchozí generace telefonu. Na snímku s 30s expozicí téměř bez přítomného světla zjistil, že noční režim a širokoúhlý objektiv spolu fungují velmi dobře. Ještě lépe se tak ale děje u ultraširokoúhlého objektivu, který noční režim obsahuje nově.

Líbí se i Portrét, který nově také dostal noční režim. Zde už je ale šum znát.

Magazín The Verge testoval iPhone 12 i 12 Pro, přičemž jeho redaktoři vyzdvihují zejména softwarová vylepšení. U nižšího modelu totiž těch novinek, oproti modelu 11 zas tolik není, díky čipu A14 Bionic je však zpracování obrazu na lepší úrovni. Smart HDR 3 je zase o něco chytřejší, chválí i funkci detekce scény (obojí lze však v případě potřeby ručně vypnout).

Noční fotografie v podání iPhonu 12 Pro.

Web Macrumos vydal komplexní test, ve kterém porovnává kvalitu iPhonu 12 Pro s předchozí generací iPhonem 11 Pro. Přímé srovnání můžete vidět i ve videu níže. Chválí se především portrétový režim, kterému značně pomáhá LiDAR skener. Ten lépe oddělí fotografovaný objekt od jeho pozadí, lepší je i detekce hran, a to zejména u vlasů.

Všichni, kteří měli s novými iPhony tu čest, se však shodují na tom, že veškeré novinky oceníte zejména při zhoršujících se světelných podmínkách. Pokud tedy fotografujete za ideálního světla, mezigenerační rozdíl bez extrémního zvětšování fotografie a kontrolování jednotlivých pixelů nijak nepoznáte. Samozřejmě uvidíme, s čím přijdou v DXO.

Aktuální žebříček DXOMark.

Na vrcholu tohoto žebříčku hodnotícího kvalitu fotoaparátů mobilních telefonů je poměrně čerstvě zařízení Huawei Mate 40 Pro se 136 body (např. Google Pixel 5 dostal v nedávném testu mrzkých 120 bodů a je až na 15. příčce, kdežto iPhone 11 Pro má 124 bodů a je na 9. příčce). Že by ho iPhony 12 nebo 12 Pro porazily, se asi říci nedá, iPhone 12 Pro Max by ale naději jistě měl.

Apple patřičně vnadí

Apple se zatím v každém ohledu soustředí především na propagaci nahrávání videa, aniž by jakkoli upřednostňovala model 12 Pro Max. Řada telefonů iPhone 12 nabízí přece první zařízení, která umí nahrávat do Dolby Vision, tak by byla škoda, tuto funkci patřičně nezpropagovat. První video je tak vlastně jen reklama. Začátek se zaměřuje spíše na hardware a jak s ním režiséři zacházejí. Od půle dál ale už vidíte výsledné záběry. Že vypadají, jak ze stříbrného plátna, asi není třeba zmiňovat.

Druhé video je pak především experimentální. Tuto sérii započal Apple už s předchozími modely, toto je však první natočené iPhonem 12 Pro. Jmenuje se Temný vesmír a zavede vás doslova do jiného světa. Hraje to zde světly, barvami a zpomalenými záběry. Rozhodně se ale koukněte i na zákulisí natáčení snímku, kde je vidět, jak byly jednotlivé záběry natáčeny.

Apple propagaci umí a je samozřejmé, že bude svá zařízení maximálně vychvalovat. Kdybyste ale chtěli důkaz o dokonalé stabilizaci telefonu při nahrávání videa od normálního smrtelníka, stačí se podívat na snímek Tobyho Harrimana. Ten totiž kroužil v helikoptéře nad městem San Francisco a u toho nahrával jeho scenérie. Samozřejmě rovnou ve 4K rozlišení a s podporou HDR.