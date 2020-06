Jak důležité jsou fotografie v on-line seznamování? Podle výzkumu velmi

Fotografie vydá za tisíc slov. A pokud jde o on-line seznamování, není zde pro planá slova příliš prostoru, zde za vás mluví právě fotografie. Solečnost Skylum realizovala zajímavý výzkum o významu fotografiích v on-line seznamkách. Vyplývá z něho, že 58 % uživatelů by se nikdy nesešlo s někým, kdo nemá u profilu žádnou fotografii.

Průzkum byl proveden na vzorku 3 681 dospělých, kteří byly starší 18 let. Celkem 1 030 z nich už přitom k seznámení nějakou on-line seznamovací službu k nalezení partnera využilo. Výsledky průzkumu naznačují, že až 58 % lidí by se nikdy nesešlo s někým, kdo nemá u svého profilu žádnou fotografii.

Celých 25 % z nich si pak myslí, že když máte u profilu technicky kvalitní fotografii, tak to znamená, že máte o schůzku větší zájem. Dalších 38 % dotázaných také uvedlo, že čím lepší fotografie jsou, tím pravděpodobněji vás na jejich základě osloví.

Skylum se však zaměřil i na zjištění největších chyb týkajících se fotografií v on-line seznamkách. Níže vidíte žebříček s procenty odpovědí, co dotázaným na takových fotografiích nejvíce vadí.

34 % – špatná kvalita fotografií

33 % – fotografie s někým kdo by mohl být ex-partner

31 % – příliš aplikovaných filtrů na fotografii

31 % – více stejných fotografií

29 % – skupiny hodně lidí, mezi kterými jste vy

26 % – zakrývání ostatních lidí na fotkách emotikonami, samolepkami atd.

23 % – fotografie pořízené v zrcadle či selfie a speciálně selfie v zrcadle ve fitness centru

20 % – fotografie zobrazující jen tvář

19 % – fotografie s exotickými zvířaty, které evidentně nejsou vaše

Sociální sítě a seznamka jsou různé platformy. Na tu druhou tak svá selfie raději nenahrávejte.

Na udělání prvního dojmu nemáte minutu, ani 5 s. Druhá strana si o vás udělá obrázek už během desetiny sekundy, a takto vytvořený dojem se častokrát vůbec nezmění. Alespoň to říká studie princetonských psychologů Janine Willisové a Alexandera Todorova. Jak tedy na on-line seznamkách zaujmout na skutečně hned ten první pohled a jakým chybám se v publikovaných fotografiích vyvarovat?

1. Musíte být vidět

Je sice supercool, když jedete v Alpách ze svahu v helmě a oblečeni do nepromokavého značkového a jistě drahého oděvu, ale moc to o vašem vzhledu nevypoví. Je to sice extrém, ale příliš se nehodí ani čepice, sluneční brýle, či teď aktuálně sice pro někoho trendy, ale jinak pro podobné účely poměrně nemístná, rouška.

Povolání vypište do patřičné kolonky formuláře seznamky. Takováto fotka je sice efektní, ale jste pod vší tou ochranou skutečně vy?

2. Buďte na fotografii sami

Výše je uvedeno, že není vhodné zapadnout ve skupině lidí. Stejně tak je ale nevhodné, abyste z fotografie někoho odřezávali. Tak se děje totiž poměrně často a rozhodně to nevypadá dobře. Kolem vás jsou tak totiž ruce a nohy neznámých lidí, které působí poněkud vtipně (anebo odpudivě). A to nechcete.

Druhá řada třetí zprava – to jsem přece já.

3. Zaměřeno na levou polovinu tváře

Levá strana tváře prý vyjadřuje emoce. Fotografie s levou stranou tváře jsou také obecně vnímány pozitivněji. Ať už to platí nebo ne, nakloněná hlava prostě působí lépe, než přímý pohled do objektivu.

Je to o dynamice. Budete-li foceni z levé nebo pravé strany, je vhodné mít nakloněnou hlavu.

4. Odpovídá fotka realitě?

Ano, ale… málo kdy. Drobné retuše, úpravy světel, lepší barvy asi nikoho nepřetvoří v jiného člověka. Na druhou stranu neupravená fotografie ho může vykreslit ještě v horším světle. Editaci to tedy chce, decentní, lichotivou a nepřehnanou.

Všeho moc škodí. Výsledek sice může být efektní a poutavý, na seznamku ale nepatří.

5. Nejspíš přijde zklamání

Většina má prostě sklony přehánět, a proto své fotografie přikrášlí možná až moc. I tak je ale dobré mít o vzhledu druhé osoby alespoň nějaké představy, než žádné. Připravte se však raději na to, že realita bude o něco horší. Fotografie nicméně neřeknou vše a ne jen podle nich byste měli druhého soudit. Pokud už tedy druhá strana projeví zájem o schůzku, zkuste ji vyhovět, třeba budete mile překvapeni.

A teď si ji představte bez make-upu.