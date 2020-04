iPhone SE skutečně má fotoaparát z iPhonu 8. Všechny jeho novinky jsou tak softwarové

V magazínu iFixit pravidelně rozebírají různá zařízení do posledního šroubku, přičemž jeho redaktoři zjišťují, z jakých komponent se skládají. U iPhonu SE je to o to zajímavější, protože ten, i když se tváří jako nový telefon, vychází z dva a půl roku starého modelu. Rozdílů je tak minimum, a to i co se fotoaparátu týče.

Ano, iPhone SE zvládne oproti iPhonu 8 portrétový režim, přibylo mu dokonce i smart HDR. To vše ale díky novému procesoru A13 Bionic z iPhonů 11 a jemu odladěnému softwaru. Původně se totiž spekulovalo o tom, že má fotografický modul spíše z iPhonu XR. Tato teorie však nyní vzala za své. Na fotografiích z iFixitu tak můžete všechny tři moduly porovnat – ten nového SE, iPhonu 8 i iPhonu XR.

Modul z iPhonu SE je vlevo, uprostřed je ten z iPhonu 8 a vpravo ten z iPhonu XR.

Třetí jmenovaný je jasně největší, zbylé dva jsou identické a to dokonce tak, že jsou plně zaměnitelné. Ten z SE tak funguje v „osmičce“ a obráceně. Už iPhone XR umí pořizovat portrétové snímky s rozostřeným pozadím, i když má jen jednu kameru. Vděčí za to tzv. „zaostřovacím pixelům“. Ty však SE, díky staré specifikaci modulu jako takového, neumí. Portrétový efekt tedy generuje z jediného 2D obrazu. Je tomu právě díky výkonnému procesoru v kombinaci se strojovým učením.

Podobně jako u modelu XR ale nemůžete v nativní aplikaci Fotoaparát fotografovat jiné portréty, než lidské. Chcete-li tedy hloubku ostrosti rozlišit i u zvířat a jiných objektů, musíte si stáhnout aplikaci vývojáře třetí strany, např. Halide. Její tvůrci již titul pro iPhone SE aktualizovali. Ve svém podrobném rozboru však uvádějí, že pokud nejste nároční, tak strojové učení pracuje poměrně spolehlivě. V každém případě ale smartphony s více objektivy či speciálními senzory mají navrch. Proč?

Vyjma hlavního fotografického modulu je s iPhonem 8 shodná i čelní kamera, Taptic Engine, šuplík SIM karty a displej, který je však ochuzen o vrstvu s funkcí 3D Touch.

Strojové učení iPhonu SE umí rozeznat hlavní fotografovaný objekt a jeho dominantní barvy od rozdílně barevného a jinak strukturovanému pozadí. Nepozná tedy, kdo, nebo co, je v popředí, rozpozná ale obrysy a právě barvy.

Paradoxně tak dokáže vykouzlit portrétový efekt i v případě, že fotografujete fotografii, např. zobrazenou na monitoru počítače. Když tak učiníte u iPhonu SE, umí vytvořit mapu hloubky, ve které je popředí šedé a jak přechází do pozadí postupně tmavne. Když tak učiníte s jiným iPhonem, dostanete jen jednolitou plochu, maximálně z ní budou vystupovat jemné kontury objektu zachyceném na fotografii.

Při složité scéně a bez přítomnosti lidské tváře však rozpoznání hloubky v modelu SE často selže a to i v případě, že používáte aplikaci Halide. Také proto její tvůrci vysvětlují, že to je nejspíše důvod, proč vám nativní Fotoaparát nedovolí v portrétu fotografovat nic jiného, než lidské tváře, které automaticky rozpoznává. Apple totiž jednoduše nechce, abyste náhodou nepořídili „nedokonalý“ snímek.