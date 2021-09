iPhone 13 z pohledu fotografa. Ultraširoký objektiv s makrem od 2 cm a bezkonkurenční video

Apple na tradiční akci představil nový klasický iPad, inovovaný iPad mini, chytré hodinky Apple Watch Series 7 a čtyři modely iPhonu 13. Všechny dostaly razantní vylepšení v oblasti pořizování fotografií, Apple se u nich ale zaměřil i na video. Z každého majitele novinky tak chce udělat filmového režiséra.

Opět zde máme dělení na iPhone 13 mini a iPhone 13 a na profesionálnější řadu iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max. Nižší dva modely nabízejí diagonálně řazený duální fotoaparát, vyšší dva mají trojitý fotoaparát doplněný LiDAR skenerem. Modely Pro dostaly i technologii ProMotion s adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz, díky čemuž budete na jejich displejích upravovat své záznamy o poznání pohodlněji.

Specifikace fotoaparátů iPhonu 13 a 13 mini:

Dvojitá 12Mpx fotosoustava

Clona širokoúhlého objektivu: F1,6

Clona Ultraširokoúhlého objektivu: F2,4

Další funkce: optická stabilizace obrazu s posuvem snímače, 2× oddálení optickým zoomem, až 5× digitální zoom, True Tone blesk, noční režim, Deep Fusion, Smart HDR 4, fotografické styly, filmařský režim nahrávání videí s malou hloubkou ostrosti (v rozlišení 1080p při 30 fps), 4K video při 24 fps, 25 fps, 30 fps nebo 60 fps, nahrávání HDR videa v Dolby Vision s rozlišením až 4K při 60 fps

Specifikace fotoaparátů iPhonu 13 Pro a 13 Pro Max:

Trojitá 12Mpx fotosoustava

Clona teleobjektivu: F2,8

Clona širokoúhlého objektivu: F1,5

Clona ultraširokoúhlého objektivu: F1,8

Další funkce: optická stabilizace obrazu s posuvem snímače, 3× přiblížení optickým zoomem, 2× oddálení optickým zoomem, 6× rozsah optického zoomu, až 15× digitální zoom, True Tone blesk, noční režim, portréty v nočním režimu, Deep Fusion, Apple ProRAW, Smart HDR 4, fotografické styly, filmařský režim nahrávání videí s malou hloubkou ostrosti (v rozlišení 1080p při 30 fps), 4K video při 24 fps, 25 fps, 30 fps nebo 60 fps, nahrávání HDR videa v Dolby Vision s rozlišením až 4K při 60 fps

Specifikace předního fotoaparátu shodného pro všechny modely iPhonu 13

12Mpx TrueDepth kamera

Clona F2,2

Další funkce: Smart HDR 4, 4K video při 24 fps, 25 fps, 30 fps nebo 60 fps, nahrávání HDR videa v Dolby Vision s rozlišením až 4K při 60 fps, noční režim, Deep Fusion, filmařský režim nahrávání videí s malou hloubkou ostrosti (v rozlišení 1080p při 30 fps)

Zaostřeno na fotografii

Nový ultraširokoúhlý fotoaparát s přestavěným objektivem a účinným automatickým ostřením dokáže zaostřit od 2 cm. Neznamená to nic jiného, než že se iPhone nově naučil makro snímky a videa, a to rovnou i ta časosběrná.

Širokoúhlý fotoaparát pak má lepší světelnost a vůbec největší snímač použitý v iPhonu. Apple u něho uvádí, že zachycuje až 2,2× více světla než v předchozí generaci. Ultraširokoúhlý aparát pak zachytí o 92 % více světla, přičemž teleobjektiv se naučil noční režim. U modelu Pro a jeho teleobjektivu ještě Apple uvádí, že má ohniskovou vzdálenost 77 mm a 3× optický zoom. Periskop ale žádný čekejte.

Ukázkové snímky pořízené na iPhone 13 Pro:

Novinky se odehrály i na poli softwaru. Apple totiž představil fotografické styly. Ty aplikují na fotky preferované nastavení tónu a teploty. Na rozdíl od filtrů ale zachovávají přirozené podání oblohy nebo tónů pleti. Nastavíte si je, uložíte a můžete je opakovaně používat.

Ukázkové snímky pořízené na iPhone 13:

Bezkonkurenční video

Filmařský režim je to, co znáte z filmů, a nikdy jste toho na svých mobilech nedosáhli. Jenže iPhone nyní mění pravidla hry. Bez nadsázky, stačí se podívat na video níže. Telefony iPhone 13 totiž dokážou natáčet video s malou hloubkou ostrosti a automaticky přeostřovat mezi objekty na scéně. Kamera registruje, když do záběru vstoupí nový objekt a zaostří na něj. Pokud pak nejste s automatikou spokojeni, v postprodukci si můžete vše pěkně ručně doladit.

ProRes díky vysoké barevné věrnosti a nízké kompresi umožňuje nahrávat, zpracovávat a odesílat materiály v televizní kvalitě klidně i za pochodu. Celý projekt v ProRes uděláte už klidně i na iPhonu, tedy na jediném smartphonu, který toto umí. Pokud se tedy bavíme o modelech Pro, základní třináctky touto funkcí disponovat nebudou. To z počátku ale ostatně ani profesionální modely, protože ProRes nebude k dispozici s jejich uvedením na trh, ale přijde s pozdější aktualizací systému.

Apple nicméně překvapil nejen funkcemi, ale i cenou. Ta je ve všech případech nižší, než byla ta stanovená u iPhonů 12 loni. Model iPhone 13 mini tak začíná na 19 990 Kč, iPhone 13 na 22 990 Kč, iPhone 13 Pro na 28 990 Kč a konečně model iPhone 13 Pro Max na 31 990 Kč.

U modelů Pro pak Apple navýšil i interní úložiště, kdy dosáhnete až na 1 TB. V případě modelu 13 Pro Max ale budete muset z peněženky vytáhnout úctyhodných 47 390 Kč. Předprodeje začínají v pátek 17. září, prodej pak v pátek 24. září.