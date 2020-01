Integrace IGTV mizí z Instagramu a influencer za mřížemi

Instagram se rozhodl k ráznému kroku. Po uvedení služby IGTV, která slouží k publikování a prohlížení dlouhých videí, ji silně provázal i do mateřské aplikace Instagramu. Logo aplikace jste totiž vždy našli na domovské obrazovce hned vedle zpráv. Nyní ale nadobro zmizelo.

Sloužilo k přímému přesměrování do služby IGTV a dle informací od zástupců Instagramu, jej používalo jen mizivé procento uživatelů. Obecně IGTV nesklízí takové úspěchy, jak se možná čekalo. Dle webu TechCrunch si totiž samostatnou aplikaci za 18 měsíců její existence stáhlo jen něco kolem 7 milionů uživatelů. Instagram jich má přitom více jak miliardu.

Ikona IGTV byla z domovské obrazovky aplikace Instagram nadobro odstraněna.

Pokud jste si ale videa v IGTV oblíbili a samostatnou aplikaci nepoužíváte, pořád máte možnost konzumovat je v rámci aplikace Instagram. Stále se totiž budou zobrazovat v záložkách hledání, v doporučených příspěvcích a stejně tak v profilech uživatelů, kteří je publikují.

Jedna z možných příčin, která za „neúspěchem“ IGTV stojí, je jistě absence otevřeného způsobu vydělávání peněz. Instagram totiž nikomu nic neplatí, jeho influenceři jsou tak odkázáni jen na různé spolupráce se společnostmi.

Úplně ale provázanost zaříznuta nebyla. S IGTV se v Instagramu tak nadále počítá.

5 dní za mřížemi. A to si může gratulovat

Instagramový a YouTube influencer Vitaly Zdorovetskiy byl nedávno egyptskými úřady uvězněn za to, že vylezl na Velkou pyramidu v Gíze. Za mřížemi strávil 5 dní a ke svému pobytu sdělil: „Byl jsem ve vězení už mnohokrát, ale toto bylo zdaleka nejhorší. Viděl jsem zde hrozné věci a nikomu podobný zážitek nepřeji. Stálo to za to? Určitě! Udělal jsem to totiž pro dobrou věc.“ Celý podnik totiž učinil na podporu požáry sužované Austrálii.

„Letěl jsem z Los Angeles do Egypta, abych vylezl na jednu z nejstarších archeologických památek na světě, Velkou pyramidu v Gíze. Chtěl jsem zde učinit prohlášení a upozornit všechny lidi, aby věděli, jak důležité, že každý může zachraňovat svět.“ Také se vám na tom něco nezdá? Předně proč Egypt, když chce pomoci Austrálii a proč „ničí“ památku, když chce upozorňovat na různé katastrofy?

Nad Vitalyho činem zůstává rozum stát i mnohým jeho sledujícím. Je sice fakt, že někteří mají stejné smýšlení a s jeho „nápadem“ se ztotožňují, většina jej ale odmítla. Aktér si navíc může gratulovat, že ve vězení strávil jen 5 dní. Za jakékoli neoprávněné chování na tamních památkách totiž egyptské úřady chtějí začít dávat minimální vězení o délce jednoho měsíce a peněžitou pokutu 3 000 EGP (6 315 dolarů, cca 145 tisíc Kč). Pokud je k tomu pak prohřešek spojen i s porušováním veřejné slušnosti (nahotou), je pokuta zdvojnásobena. Takže pro Vitaliho možná štěstí, že když na pyramidu lezl, byl alespoň oblečený.