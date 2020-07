Instagramisté, přestaňte se fotit v našem toxickém odpadu!

Jsou to tak zvané „novosibirské Maledivy“ – azurové jezero na Sibiři.

Samozřejmě to má ale háček.

Nedaleká uhelná společnost totiž do jezera vypouští chemický odpad.

Na pohled tedy jezero sice může být krásné, ale kdyby vás napadlo se v něm koupat, asi by vám to příliš nevonělo.

Také proto vydala společnost The Siberian Generating Company pro všechny, které by to mohlo napadnout, varování.