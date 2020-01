Instagram testuje zprávy z webového prostředí a skrývá „fake news“

Instagram už dávno není jen mobilní aplikací, ale poměrně pohodlně jej můžete obsluhovat i na webu. Tam však stále neumožňuje dvě základní funkce. Poměrně logicky to je sdílení fotografií a poměrně nelogicky to je odesílání přímých zpráv.

Ve webovém rozhraní můžete být přihlášeni pod svým uživatelským účtem, procházet nové příspěvky, označovat je jako „To se mi líbí“, a také je komentovat. Pokud si však chcete s někým dopisovat formou přímých zpráv, musíte do mobilní aplikace (nebo využít řešení třetích stran). To značně ztěžuje situaci všem, kteří spravují firemní profily atd. Konečně se to má však změnit.

Přímé zprávy ve webovém prostředí Instagramu, jak informoval web diyphotography.net, jsou totiž již nyní k dispozici malému procentu uživatelů sítě. Ti, kteří mají to štěstí a již mohou této funkce využívat, tak mohou vidět oznámení o nově příchozích zprávách, mohou si je číst i na ně odpovídat. Podporován je i skupinový chat. Vše vypadá podobně, jako v aplikaci. Funkčnost je také stejná.

První zmínky o tom, že Instagram přímé zprávy na webu zavede, jsou přitom již rok staré. Dosud je však zástupci sítě testovali jen interně. I když tedy přešla funkce do veřejného testování, Instagram zatím mlčí, kdy by ji měl spustit oficiálně a celému světu. Otázkou tak není to jestli, ale kdy. Vzhledem k tomu, že Facebook, který vlastní i WhatsApp, chce komunikaci mezi službami co nejvíce zjednodušit, by se tak mohlo stát již skutečně brzy.

Není fake jako fake

Další novinkou v Instagramu je pak to, že se jeho zástupci rozhodli bojovat proti tzv. fake news, tedy proti dezinformacím a falešným zprávám. K označování takových příspěvků slouží chytrý algoritmus aplikace, ale mohou je nahlašovat i sami uživatelé. Na konci posuzování by však měl být vždy i lidský faktor, který ale asi zjevně nepracuje zcela korektně.

Případ „fake news“ fotografie, která vlastně až tak falešná není.

Jak totiž objevil Toby Harriman, který o tom informoval web PetaPixel, tak se mu tento „falešný“ příspěvek zobrazil a on se proklikal až k jeho zobrazení. Evidentně se ale ne vždy jedná o závadný obsah. V jeho případě se totiž jednalo o snímek, který zobrazoval postavu na kopcích s duhovými barvami. Problém je v tom, že takto označené snímky jsou odstraněny i z nabídek Prozkoumat a nezobrazují se ani pod vyhledáváním daných hashtagů. Z toho důvodu také mají menší dosah.

Idea Instagramu je tedy chvályhodná, ale zjevně na ní doplácejí i běžní uživatelé, kteří si se svými fotografiemi pohrají ve Photoshopu. Pokud tedy nechcete, aby byl i váš obsah dle Instagramu falešný, publikujte své fotografie tak, jak je pořídíte a to bez jakýchkoli příkras. Jistě, asi to bude brzdit vaši kreativitu, nicméně v opačném případě nejspíše máte smůlu.