Instagram slaví 10 let. Slavte s ním a změňte si ikonu aplikace, třeba na tu úplně první

Dne 6. října 2010 byla v obchodě App Store společnosti Apple zveřejněna aplikace sociální sítě Instagram. Tehdy svým uživatelům poskytla zejména sdílení fotografií, kdy nabízela i vlastní editor postavený především na mnoha rozličných filtrech a rámečcích. K aktuálnímu výročí si můžete změnit ikonu aplikace, třeba úplně na tu první, nebo dokonce tu prototypovou.

Instagramisté, přestaňte se fotit v našem toxickém odpadu! Uživatelé Instagramu udělají pro lajky cokoli, nehledě na to, jak je to nebezpečné nebo hloupé.

Dnes už toho Instagram umí o poznání více. Vyjma sdílení fotografií v něm můžete publikovat i videa, komunikovat s přáteli a v něm publikovaný obsah už nemusí mít striktní poměr stran 1:1. Používat jej vyjma iOS můžete i na zařízeních s Androidem, na který byla aplikace vydána 3. dubna 2012, podívala se ale např. i na zařízení s Windows Phone 8 a novější. Síť nabízí i přehledné webové rozhraní, chybí jí však klient pro tablety iPad.

Nyní si pro své uživatele vývojáři aplikace připravili příjemný dárek. Po poslední aktualizaci aplikace si můžete změnit její ikonu na ploše svého zařízení. Stačí vám k tomu rozkliknout si nabídku tří linek vpravo nahoře u vašeho profilu, vybrat Nastavení a vyjet úplně nahoru. Následně se vám zobrazí výzva k oslavě výročí. Zde si můžete vybrat, kterou ikonu aplikace chcete používat.

Úplně první je ta z roku 2010, tedy ještě před vydáním samotného titulu s pojmenováním Krycí název. Ta původní byla přítomna od vydání aplikace 6. 10. 2010 jen do konce měsíce (27. 10. 2010), kdy se zformovalo oficiální a ikonické logo služby. To dostalo jen mírnou obměnu v roce 2011, a poté vydrželo až do velké změny designu v roce 2016. Z aktuálního loga vychází ještě několik variant, jako jsou Stmívání, Východ slunce, Polární záře, k dispozici jsou ale i kontrastní Tmavé (bílé na černém podkladu) nebo Světlé (černé na bílém podkladu) atd.