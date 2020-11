Insta360 ONE X2 nabídne vodotěsnost, stabilizaci, rozlišení 5,7K a kruhový dotykový displej

Společnost Insta360 představila zařízení ONE X2. Jedná se o novou vodotěsnou 360° kameru se stabilizovaným záznamem v kvalitě 5,7K. Má kruhový dotykový displej, nové expoziční režimy, integrované editační nástroje a je vodotěsná.

Tvar novinky připomíná předchozí produkt výrobce v podobě modelu Insta360 ONE X. Druhá generace se však liší zejména barevným displejem, který nahradil původní černobílý OLED. Dosáhnete tak nejen lepší kompozice snímku, ale slouží i k jednodušší navigaci v nastavení zařízení. Zvětšila se však i baterie, která nově poskytne dostatek energie na natočení 80minutového záznamu.

ONE X2 nabízí čtyři režimy fotografování: 360, Steady Cam, InstaPano, MultiView. Např. v režimu 360 pořídí a spojí kamera celý 360° záznam v kvalitě 5,7K, MultiView pak zachytí dva úhly pohledu najednou, což vám umožní snímat jak scénu před vámi, tak i sebe sama ve dvou samostatných videích.

Protože je ale ONE X2 vodotěsné zařízení (stupeň krytí je IPX8) a můžete s ním až do 10m hloubky, je přítomno vylepšení AquaVision. To automaticky vyvažuje barvy pod vodní hladinou tak, aby byly přirozenější. Nechybí ale ani PureShot, který zachytí více snímků naráz a sloučí je tak, aby se zvýšil dynamický rozsah, a naopak se snížil šum.

Stabilizace obrazu v režimech 360 i Steady Cam je aktualizovaná technologie FlowState. Sama společnosti o ni říká, že je ještě lepší než kdy dříve, protože poskytne dokonalejší stabilizační výkon. Novinkou je také Deep Track, tedy funkce využívající různé algoritmy k tomu, aby usnadnila sledování objektů. To můžete učinit nejen hlasovým příkazem ale i klepnutím na displej. Jakmile se následně video stáhne do aplikace Insta360 nebo Insta360 Studio, program jej automaticky upraví dle vašich preferencí.

Vzhledem k aktuální světové situaci pak potěší, že může ONE X2 fungovat i jako webová kamera, a to v aplikacích, jakými jsou Zoom, Google Hangouts a další. Samozřejmě nechybí podpora živého streamování videa na Facebook, YouTube atd. Novinku už si můžete předobjenat na webu výrobce a to za 430 dolarů (cca 10 100 Kč).