Insta360 GO 2 je nejmenší akční kamera na světě. Váží jen 27 g.

Společnost Insta360 představila akční kameru s označením GO 2. Vyniká nejen šestiosou stabilizací, ale také samotnou velikostí a systémem uchycení na magnety. Díky tomu a váze 27 g můžete kameru uchytit prakticky kdekoli a k čemukoli. Unikátní je ale i nabíjecí pouzdro, které nabídne nejen 1/4" závit k uchycení na stativ, ale funguje i jako ministativ.

Insta360 GO 2 používá stejnou zobrazovací technologii jako ostatní produkty společnosti, a to včetně obrazového snímače o velikosti 1/2,3" s clonou F2,2. Objektiv odpovídá ekvivalentu 11,24 mm při přepočtu na 35 mm.

K dispozici je automatická citlivost pohybující se v rozmezí hodnot 100 až 3200. Korekci expozice je možné nastavit od -4 do +4 a kromě použití automatického vyvážení bílé můžete vybírat z několika předvoleb.

Zásadní miniaturizace se samozřejmě dosáhlo i tak, že bylo mnoho technologií přesunuto do nabíjecího pouzdra. Třeba displej.

Záznam se ukládá ve formátu MP4, a to v rozlišení až 1440p (2560 × 1440 px) s rychlostí až 50 snímků za sekundu, HDR video lze nahrávat při 24 fps. GO 2 nabízí kromě standardního videa se základní stabilizací i tzv. Pro Video se stabilizací FlowState. U něho Insta360 uvádí, že udrží váš snímek stabilní i při běhu a skákání. Kamera také disponuje výpočetními algoritmy pro vyrovnání horizontu.

K dispozici jsou čtyři volitelná zorná pole, včetně možnosti 120° Ultra Wide a 110° ActionView pohledu. Časosběrná videa je možné až 6× zrychlit, slow-motion videa pak mohou být při využití 120fps až 4× zpomalená, to však při full HD rozlišení. Fotografie se ukládají ve formátu INSP nebo DNG ve stejném rozlišení, jako video. Výjimkou je panorama, které zařízení umí v rozlišení 2938 × 1088. Nechybí noční režim či režimy Starlapse nebo PureShot.

Kamera je vodotěsná s certifikací IPX8, což znamená, že ji lze používat až do hloubky 4 m. V doprovodné aplikaci je také přítomna funkce AquaVision, která vám pomůže odstranit barevný závoj a přidá vašim podvodním záznamům kontrast a barvu.

Aplikace nabídne i automatické úpravy pomocí AI. Nabíjecí pouzdro plně nabije kameru za půl hodiny (samo se nabíjí za pomoci USB-C). Ta pak zvládne záznam po dobu 150 minut. Pouzdro funguje i jako dálkový ovladač, stativ i jednoduchý grip. Díky technologii Bluetooth s ním můžete kameru ovládat až na vzdálenost 10 m.

Insta360 GO 2 je již na stránkách výrobce v prodeji, a to za 320 EUR (cca 8 400 Kč). Když si připlatíte 10 EUR (cca 260 Kč) můžete si vybrat i vlastní skiny. K dispozici je také sada Selfie Stick, ty co mají přibalenou přidanou ochranu objektivu jsou aktuálně vyprodány.