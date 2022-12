Inovativní koncept Xiaomi 12S Ultra umožňuje nasadit bezzrcadlovkové objektivy

V mobilech doposud byly objektivy pevně zabudované a možnost je měnit patřila jen dražším fotografickým přístrojům. Koncept mobilu od Xiaomi naznačuje, že se v budoucnu můžeme těšit na opravdu kvalitní fotky z fotomobilů, protože ty budou moci využívat větší snímače a pořádné objektivy.

Nepředstavený a masově nevyráběný model Xiaomi 12S Ultra Concept byl ve vývoji spolu s modelem 12S Ultra a lišil se v jenom parametru. Uprostřed má obnažený senzor o velikosti 13,01 × 8,9 mm a rozlišení 50,3 Mpx, respektive jej zakrývá jen ochranné sklo zabraňující poškrábání či vniknutí prachu nebo vody. Až na něj se dá skrze adaptér umístit objektiv s bajonetem Leica M. Tedy mobil lze používat s libovolným objektivem z tohoto ekosystému.

Zatímco z hlediska objektivu bude pokrok v kvalitě fotek velký, senzory typu 1“ se již v mobilech objevují, i když ne běžně. Přitom právě ohledně snímačů bychom v mobilech ocenili větší pokrok, protože ty současné se trápí s dynamickým rozsahem, ve tmě nebo s vyšším rozlišením než zhruba 16 Mpx.

Potenciál tohoto konceptu je v integraci ještě větších senzorů, alespoň typu APS-C nebo full frame. Velikost snímače jde ruku v ruce s velikostí objektivu a objektiv pro APS-C snímač už do tenkého a malého mobilu vmístit nelze. Tedy jinými slovy APS-C snímač nebo větší již do běžného mobilu nelze umístit a tohle by byla cesta. Zejména u APS-C senzoru by rozměry objektivu nemusely být zásadně větší než v tomto případě, ale kvalita by šla rapidně nahoru.

Každopádně i kdyby se takový fotomobil skutečně vyráběl, stále by měl jednu zásadní nevýhodu, a to špatnou ergonomii. Nejenže by se obtížně držel, ale na mobilu není prostor pro pokročilé ovládací prvky nebo závit pro stativ, což by se muselo řešit ještě dalším příslušenstvím.

Zatím není jasné, zdali tento koncept půjde do masové výroby, zhotoveno bylo jen 10 kusů a každý stál přes 40 000 amerických dolarů. I pokud tato generace nepůjde na pulty obchodů, můžeme doufat, že Xiaomi dotáhne celou myšlenku dál a představí ještě vyladěnější produkt.

Via Dpreview