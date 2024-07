Inovativní částečně skládaný snímač poprvé v akci. Co umí nová bezzrcadlovka Nikon Z6 III

Nikon napěchoval novou bezzrcadlovku Z6 III nejmodernějšími a velmi povedenými funkcemi, mnoho z nich lze najít ve vyšších modelech, a některé si zde odbyly premiéru. I tak jde spíše o dostupnější bezzrcadlovku z rodiny Nikonu. Cena sice povyskočila na doporučených 77 000 Kč za tělo, ale za tyto peníze toho foťák umí více než konkurence.

Začneme u snímače, ten má stále „nižší“ rozlišení 24 Mpx, tentokrát se jedná o částečně skládaný snímač. Ten má 3,5× rychlejší vyčítání pixelů než běžné snímače jako ten v Z6 II, ale nedosahuje až takové rychlosti jako Nikon Z8 či Z9. I tak se jedná o dobré řešení, které pomůže s efektem rolling shutter, a tedy obecně při nahrávání videí a akčních fotkek. Protože se jedná o jistý kompromis, na rozdíl od vyšších modelů Nikon zachovává mechanickou závěrku. Pochopitelně se jedná o full frame snímač, u kterého očekáváme podobný dynamický rozsah i šum jako u konkurence.

Nikon nezapomněl na velmi kvalitní stabilizaci obrazu přímo na čipu, ta má mít výkon až 8 EV. Umí také funkci pixel shift, která spojí až 32 snímků do jednoho o rozlišení 96 Mpx. Nový je i procesor Expeed 7, ten pomáhá s rychlejším snímáním až 20 fps do RAWu a maximální 120 fps do do ořezaného JPEGu. Vylepšení se dočkalo i ostření, které dokáže chytřeji identifikovat objekty a zároveň je přesnější a spolehlivější.

Nečekaný pokrok nastal u hledáčku, ten má nově 5,76 milionu bodů, DCI-P3 barevný gamut, 120 Hz a jas až 4 000 nitů. Jedná se o nejpokročilejší hledáček od Nikonu. Nezapomnělo se ani na displej, ten je nově výklopný i otočný, má 3,2“ a 2,1 milionu bodů.

Velké změny se udály i u videa, maximem jsou 12-bit 6K/60p N-RAW a 6K/30p ProRes RAW záznam, k dispozici je i 4K/120p N-RAW při DX cropu. Skvělý je 6K intertní záznam a potěší přítomnost dvou 3,5mm jacků pro mikrofon i monitorování výstupu.

Po stránce ergonomie a ovládání se toho moc nezměnilo, stále se jedná o kompaktní tělo s mnoha tlačítky, joysticky a rollery, takže zde už není moc co zlepšovat. Mezi konektory se řadí HDMI, USB-C s možností dobíjení (při akumulátoru EN-EL15c), sloty na úložiště jsou dva, jeden na CFexpress Type B a druhý na SDXC UHS-II. Bezdrátově bezzrcadlovka komunikuje skrze Bluetooth a Wi-Fi. Rozměry činí 138 × 101 × 74 mm a hmotnost 760 gramů.

Zdroj: Petapixel