Import fotek z iPhonu a iPadu do počítače Mac krade místo. Přenos obrázků obsahuje chybu

Nativní aplikaci Přenos obrázků obsahuje každý počítač Mac, je totiž součástí systému macOS. Pokud ji však využíváte k přenosu fotografií a videí ze svých iPhonů a iPadů, může snadno dojít k zaplnění vašeho úložného prostoru. Obsahuje totiž chybu.

I když aplikace v době iCloudu a funkce AirDrop trochu ztratila na svém významu, při přenášení velkého množství záznamů má pořád svůj smysl. Podle magazínu diyphotography.net v ní však vývojáři nástroje NeoFinder objevili chybu, která nastává v momentě, kdy se aplikace pokouší překonvertovat snímky z HEIF formátu do klasického JPG.

Větší datová náročnost každé fotografie má i dopad na práci s ní – déle se načítá, déle se na ní aplikují úpravy atd.

Když zaškrtnete volbu Ponechat originály, tak se software pokusí o konvertování do tohoto klasického formátu, při kterém však z neznámého důvodu přidává ke každému souboru cca 1,5 MB prázdného místa. O tuto hodnotu tak uměle naroste velikost každé fotografie a to bez většího smyslu. Snadno tak např. při tisících snímcích přijdete o 1,5 GB místa na úložišti. A pokud vlastníte počítač, který má jen 128 GB úložného prostoru na SSD disku, jistě to pocítíte.

Společnost Apple byla o chybě informována, ale samozřejmě se k ní nevyjádřila. Navíc ji obsahuje již systém macOS 10.14 Mojave, nejnovější operační systém je přitom macOS 10.15 Catalina a už v červnu se očekává představení i jeho nástupce. Pokud tedy používáte tyto systémy a potřebujete stáhnout ze svých iPhonů a iPadů větší množství fotek s ponecháním jejich originálů, tedy souborů JPG, zkuste se použití aplikace Přenos obrázků vyvarovat.