I'm Back35: digitální stěna pro analogy se vrací s novými funkcemi a lepším designem

O projektu levné digitální stěny pro analogové 35mm fotoaparáty jsme na našem webu psali před necelými třemi lety. Představa kinofilmových fotoaparátů schopných zaznamenat digitální obraz (statický i pohyblivý) si ihned získala širokou základnu podporovatelů, ač ozvaly se i hlasy poukazující na nízkou technickou kvalitu výstupu.

V roce 2018 však byla snaha vývojářů oceněna i odbornou veřejností, když projekt získal ocenění v kategorii inovace na kolínské Photokině. Dnes společnost I'm Back sídlí ve Švýcarsku a má distributory v Evropě, a především v USA (Adorama, B&H Photo).



Srovnání designu nového (vlevo) a staršího modelu

S odstupem tří let autoři projektu prostřednictvím kampaně na Kickstarteru prezentují inovovanou verzi digitální stěny – s novým designem, jenž zajišťuje kompatibilitu s až 99 % kinofilmových fotoaparátů, větší výdrží díky novému akumulátoru, a především s podporou manuálního režimu (M), a to jak při fotografování, tak při natáčení videa (v předchozí verzi byl dostupný pouze automatický mód).

Digitální stěna je vyrobena pomocí 3D tisku s kovovými a elektronickými komponenty. Kompatibilitu zajišťují posuvné části konstrukce, jimiž se zařízení připevňuje do stativového závitu fotoaparátu. Další pohyblivým, výškově nastavitelným prvkem je ostřicí matnice, která též prošla inovací.

S fotoaparátem komunikuje digitální stěna I'm Back®35 přes synchronizační kabel. Data se ukládají na paměťovou SD kartu, pro niž je na stěně slot, s maximální kapacitou 128 GB. K ovládání digitálního výstupu slouží jak fyzická tlačítka na stěně, tak zabudovaný 2" dotykový displej.

Jak již bylo řečeno, k automatickému režimu přibyla u tohoto modelu možnost pracovat v manuálním režimu – na fotoaparátu lze ručně nastavit clonu, expoziční čas i citlivost. Zachycený snímek si lze okamžitě prohlédnout (a uložit) na chytrém zařízení připojeném k soustavě přes WiFi.

Záznam obrazu má na starosti fotomodul se snímačem od Panasoniku formátu 1/2,3" s efektivním rozlišením 14 Mpx, čili tentýž jako u původního modelu. Z parametrů je jasné, že by bylo bláhové očekávat od obrazového výstupu technickou dokonalost – ať už se jedná o statickou fotku, nebo video. Záběr však není oříznut, jak by bylo lze vzhledem k velikosti senzoru očekávat. Na čip se díky systému zrcátek zaznamenává přesně to, co vidíte v hledáčku fotoaparátu.



Ukázka snímku pořízeného pomocí digitální stěny

Digitální stěna umožňuje záznam videa, což může být pro mnohé větších lákadlem než „digitalizace“ statického obrazu. Zařízení zvládá rozlišení 4K při 30 sn./s, Full HD při 60 sn./s a HD při 120 sn./s. K dispozici jsou i vstupy pro externí mikrofon, konektor pro USB typu C a výstup HDMI. Fotografie se ukládají ve formátu JPEG i RAW a videa do souboru MOV.

Digitální stěna je nabízena v několika variantách pro různé typy fotoaparátů, namátkou Canon, Contax, Diana, Leica, Nikon, Olympus, Pentax, Yashica aj., ovšem k dispozici je i univerzální verze pro nevyjmenované značky analogů, např. Zenit.

Již nyní podpora kampaně na Kickstarteru zhruba 20násobně přesáhla cílovou částku. A to i přes některé negativní ohlasy na první generaci a taktéž o 100 eur vyšší cenu. Digitální stěna I'm Back®35 je v rámci kampaně nabízena za 299 eur, což je o 50 eur méně než předpokládaná maloobchodní cena. Pokud vás projekt zaujal, více informací naleznete na webu společnosti I‘m Back.