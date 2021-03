Ideální kombinace – Nikon Z6 II a Nikkor Z 24–200 mm F4–6,3 VR (test)

Výborná je i práce s šumem a dynamický rozsah. Do ISO 6400 se fotograf šumu nemusí bát, od ISO 12800 už je šum výraznější, což má za následek zrnitost nebo v případě odšumování ztrátu detailů. Dynamický rozsah snímače je výtečný, lze jej zvýšit pomocí funkce Active D-Lighting a při focení do RAWu lze „vytáhnout“ ze stínů až 5 EV, pokud je ISO nižší než 400; na vyšší ISO se hodnota zmenšuje a ve stínech se postupně začne objevovat více šumu.

Výborné je, že foťák se přizpůsobí nejen začátečníkovi, ale nabídne dostatek pokročilých funkcí i pro profesionály. Ať už budeme mluvit o expozičním bracketingu, časosběrných videích, 4K videu ve vysoké (až filmařské) kvalitě, focus peakingu (funkce pomocí barevných teček ukazuje zaostřené části obrazu), ovládání (i aktualizace firmwaru) přes telefon a spoustě podrobného nastavení jako přizpůsobení si funkce některých tlačítek či celé rychlé nastavení, do něhož se jde přes tlačítko „i“. S tímto foťákem tedy můžete nejen začít fotit, ale i se s ním rozvíjet a on stále bude držet krok. Klidně s ním můžete začít natáčet i profesionální videa nebo fotit svatby, vše zvládne bez sebemenších problémů.

Zoom s praktickým rozsahem

Zpět k objektivu Nikkor Z 24–200 mm F4–6,3 VR. Velký rozsah zoomu je opravdu pohodlný, fotograf nemusí neustále měnit objektivy podle situace a jen přezoomuje. To však vede i k nutným kompromisům – prvním z nich je světelnost, ta začíná na hodnotě F4 a velmi rychle klesá, již od 80 mm je na F6,3. Horší světelnost neznamená jen to, že foťák musí využít vyšší hodnoty ISO (takže snímky jsou více zašuměné), ale méně světla ovlivní i ostření, takže foťák má v horších světelných podmínkách těžší práci a ostření trvá déle.

Technické parametry Nikkor Z 24–200 mm F4–6,3 VR

formát: FX/ plnoformátový snímač

ohnisková vzdálenost: 24–200 mm

světelnost: F4 až F6,3

nejvyšší clonové číslo: F22 až F36

obrazový úhel: FX – 84° až 12°20´, DX – 61° až 8°

maximální zvětšení: 0,28×

redukce vibrací: Ano

počet lamel clony: 7

průměr filtrového závitu: 67 mm

rozměry: 76,5 mm × 114 mm (maximální průměr × délka)

hmotnost: 570 g

cena: 25 490 Kč samostatně)

Ostření celkově není vyloženě silná stránka objektivu. Na delší předmětovou vzdálenost snímaného objektu ostří celkem rychle a nemá zásadní problémy, ale kombinace krátké vzdálenosti a vyššího ohniska je špatná – objektiv nestíhá přeostřovat a spoušť často při kontinuálním ostření neexponuje (ani při prioritě spuštění závěrky před zaostřením). To pro běžné použití nepředstavuje zásadní problém, jen je s tím třeba počítat. Pokud na moment pomineme situace ostření na blízko a v přítmí, objektiv ostří přesně, rozumně rychle a bezproblémově (a to i v režimu Eye AF či ostření na zvířata).



Při dobrém světle je možné fotit i rychlejší pohyb

Další kompromis u ultrazoomové konstrukce objektivu typicky přichází v podobě kvality kresby, ale zde si testovaný Nikon zaslouží velkou pochvalu, protože detaily jsou velmi dobré téměř v celé ploše záběru vyjma úplných rohů, kde ostrost není dokonalá. Ale to není nic, co by se objektivu nedalo odpustit a je to typické pro většinu neprofesionálních skel.

Podobně jsou na tom optické vady, které jsou sice spíše minimalizovány než minimální. Chromatická aberace a geometrické zkreslení jsou automaticky korigovány a tyto úpravy se nedají vypnout bohužel ani při snímání do RAWu. Lze tedy očekávat, že objektiv na obě vady silně trpí, ale to se běžný uživatel nikdy nedozví. Vinětace neboli ztmavení rohů je často viditelná a nejvíce ji lze pozorovat na 24mm ohnisku a otevřenou clonu, po zazoomování i přiclonění z velké části mizí. Na dlouhých ohniscích ale má tendence přetrvávat i po přiclonění. Vinětaci lze však lehce odstranit nastavením v menu nebo při úpravách RAWů v počítači.



Vinětace objektivu při plně otevřené cloně

Vášnivá debata se může vést nad velikostí objektivu. Já bych jeho rozměry označil za relativně kompaktní – na to, že má ohnisko až 200 mm, není vůbec velký ani těžký. Při používání je s tělem bezzrcadlovky příjemně vyvážený. Při zoomování se přední čočka výrazně vysouvá o několik centimetrů, ale ani to nezpůsobuje nepohodlné držení nebo převažování dopředu. Pokud byste vysouvání chtěli zabránit například při převozu, na těle objektivu je zámek zoomu.

Trošku mě mrzí, že na objektivu jsou mimo zámku zoomu pouze dva ovládací prvky, zoomovací a ostřicí prstenec. Přepínač mezi automatickým a ručním ostřením by se velmi hodil, protože je snazší tak učinit jedním pohybem, než chodit do menu, a pro pokročilé fotografy je toto častý úkon. Stejně jako všechny moderní objektivy Nikonu, i tento má plně elektronický ostřicí prstenec, takže postrádá jakoukoli hmatovou odezvu.



Na objektivu chybí pokročilé ovládací prvky

Objektiv je stabilizován, což je hlavně kvůli bezzrcadlovkám nižších řad, jež nemají stabilizaci zabudovanou v těle. Druhým důvodem je velký rozsah objektivu, ohnisko 200 mm je těžké udržet a dvojitá stabilizace se zde hodí a možnost prodloužit bezpečný čas minimálně o 5 EV je praktická.

Díky stabilizaci obrazu i rozsahu je objektiv a set se Z6 II navíc velmi lákavý pro vášnivé kameramany i jejich amatérské kolegy. Tato dvojice totiž zvládne jak amatérské video, tak i (polo)profesionální využití.