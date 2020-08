I zahradníci mají své fotografické ceny. Podívejte se na ty nejlepší snímky vyfocené na vlastním dvorku

Soutěž Mezinárodní zahradní fotograf roku (International Garden Photographer of the Year – IGPOTY) se specializuje na zahradní, rostlinnou, květinovou a jakoukoli jinou botanickou fotografii. Pořádá ji společnost Mirror Plate Media Ltd. ve spolupráci s Royal Botanic Gardens, Kew, Londýn a oceněné snímky jsou vždy dech beroucí.

Stejně jako každý rok i letošní vítězové napříč 9. kategoriemi jsou nejen profesionální ale i amatérští fotografové pocházející z celého světa. Do soutěže se přitom každoročně přihlásí na 20 000 příspěvků, ze kterých porota vybírá ty nejlepší. Za vložené fotografie se ale platí, a to v přepočtu cca 350 Kč za 4 fotografie nebo cca 720 Kč za 6 fotografií. Každoročně se vydává i vázaná kniha z výstavy, a to jen v limitovaném nákladu.

Pokud tedy z důvodu letošní divoké pandemie trávíte své dny uzavřeni doma, nic vám nebrání v tom vyjít na dvorek a nějakou „zahradnickou“ fotografii pořídit. A pokud nemáte dvorek, jděte na balkon, nebo alespoň zkuste nějak originálně vyfotit jakoukoli květenu doma máte.

© Bruno Militelli (Brazílie)

Botanic Loop

1. místo

© Anne MacIntyre (UK)

Mountains of Tulip Petals

2. místo

© Zhang Ye Fei (Čína)

Shepherd’s Purse Seed

3. místo

© Ecaterina Leonte (USA)

Rainbow Lily

Finalista

© Peter Pullan (Austrálie)

The Presence

Finalista

© Kristina Zvinakeviciute (UK)

Flying Wishes

Finalista

© Bruno Militelli (Brazílie)

Vortex Blossom

Finalista

© Tony North (UK)

Common Blues on Apple Mint

© Minghui Yuan (Čína)

Peep through the Window

© Christine Blanchin dos Santos (Portugalsko)

On the Look Out

© Qasim Syed (UK)

Silver-Studded Blues on Heather

© Wei Fu (Thajsko)

Jewels

© Rob Blanken (Nizozemí)

The Hunter

© Barbora Polivkova (Kostarika)

Posing

© Dinah Jayes (UK)

Leaf Structure

© Peter Pullan (Austrálie)

Enigma Rubra

© Petar Sabol (Chorvatsko)

Butterfly Wing V

© Marie Phelan (Irsko)

Camassia after the Rain

© Ingeborg Hartgerink-Grandia (Nizozemí)

You Can Leave Your Hat On

© Rachele Z. Cecchini (Austrálie)

Wild Carrot Flowers in the Late Afternoon

Zdroj: diyphotography.net