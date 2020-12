Hubbleův vesmírný dalekohled slaví 30 let. Podívejte se na ohromující snímky vesmíru

Hubbleův vesmírný dalekohled byl na oběžnou dráhu Země vynesen už v roce 1990. Raketoplán Discovery jej ponechal ve výšce 600 km, přičemž dalekohled aktuálně Zemi obíhá ve výšce 569 km. Nedávno NASA 30 let existence dalekohledu oslavila uveřejněním desítek nových snímků zachycujících různé galaxie, mlhoviny a hvězdokupy.

I když nám je Hubble předkládá pěkně v plné parádě, NASA říká, že všechny objekty na nových snímcích můžete sledovat i sami. Některé za pomoci amatérských teleskopů, k jiným vám postačí i dalekohled, a některé jsou dokonce viditelné pouhým okem. Všechny snímky patří do katalogu Caldwell, který sestavil britský amatérský astronom a vědecký poradce Sir Patrick Caldwell-Moore. Ten byl poprvé publikován před 25 lety.

Caldwellův katalog už obsahuje na 109 galaxií, hvězdokup a mlhovin, které nejsou zahrnuty v jeho duchovním předchůdci, Messierově katalogu, pro změnu pojmenovaném po Charlesi Messierovi. Na rozdíl od něho se totiž katalog Caldwell nesoustředí jen na objekty viditelné ze severní polokoule a nabízí tak amatérským astronomům mnohé cíle k hledání a pozorování.

Nové snímky přibyly do stávající katalogu, kde se i dozvíte, kdy a kde dané objekty hledat na hvězdné obloze a jaké k jejich pozorování budete potřebovat zařízení. Katalog byl poprvé publikován v prosinci 2019.

Jedenáctitunový Hubbleův vesmírný dalekohled nemá stanoveno datum „odchodu do důchodu“, i když je jeho budoucnost předmětem diskuze mnoha odborníků. Za svou existenci byl servisován a vylepšen již 5×, naposledy v roce 2009 a s další servisní misí se již nepočítá. Reálně tedy hrozí selhání stabilizačních setrvačníků a fotovoltaických článků. Do deseti let by tak dalekohled mohl definitivně přestat pracovat.