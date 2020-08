Hledáte konkrétní snímek? Unsplash vám jich dá více než 2 miliony v jednom balíku. Zdarma

Unsplash je služba, která umožňuje sdílet vysoce kvalitní fotografie na základě licence Creative Commons Zero, čili zdarma. A nově oznámila vydání datasetu nejúplnějších snímků ve vysoké kvalitě. V jednom balíku je tak přítomno více jak 2 miliony fotografií od 200 tisíc fotografů z celého světa.

Každá fotografie obsažená v balíku obsahuje všechny relevantní podrobnosti, tedy EXIF data, informace o poloze atd. Datový soubor navíc zahrnuje i údaje o klíčových slovech vytvářených umělou inteligencí a komunitou uživatelů, případně podrobnosti o orientačních bodech, kategorie a podkategorie fotografií, statistiky jejich stahování, počet jejich zobrazení, příslušnost k albu a mnoho dalšího.

Je libo menší ale komerčně použitelný balík, nebo rovnou ten 16GB?

Dataset je ke stažení na webu Unsplash, kde jsou k dispozici dvě možnosti. Plný balík vysoce kvalitních fotografií má velikost 16 GB a je nabízen pouze pro nekomerční použití. Verze Lite už má sice jen 550 MB, takže kvalita snímků není tak vysoká, na druhou stranu můžete veškerý obsah použít i pro komerční účely. To dokonce zcela zdarma. Chcete-li si však stáhnout plný balík obsahující více jak 2 miliony fotografií, vyžaduje společnost od uživatele určité informace. Jedná se o jméno, e-mail a zamýšlené použití dat.

Unsplash už je integrován do řady služeb, včetně těch od Adobe, do aplikací Trello, Wix, Facebooku a tisíce dalších. Oproti ostatním službám boduje Unsplash především vysokou kvalitou obsahu dostupného veřejnosti na základě licence CC0, díky čemuž je dostupný pro nekomerční i komerční použití. Profesionální fotografové však platformu kritizují, protože prý podkopává jejich profesi a fotografy, kteří přispívají obsahem do jiných placených služeb s vidinou výdělku za svou práci.