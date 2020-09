Gopro Hero9 Black: Pořád je ještě hodně možností, jak vylepšit akční kameru

Gopro představilo novou akční kameru Hero9. Možná si říkáte, proč je tu opět nový model, když ani ten loňský v podstatě nemá adekvátní konkurenci. A asi byste proto čekali, že devítka bude jen lehký upgrade stávající osmičky. Jenže je to jinak, Gopro nás chce přesvědčit, abychom si opět koupili novější kameru a dává nám k tomu hned několik silných argumentů.

5K video, přední displej a vyrovnaný horizont

Co se dá ale na akční kameře ještě vymýšlet? Tak třeba přední displej. Nově je barevný a nabídne tak možnost natáčet selfie videa s kontrolou záběru. Tuto možnost nabídla kamera DJI Osmo Action, která snad jako jediná dokázala s kamerami Gopro jakž takž držet krok z hlediska kvality obrazu a stabilizace, přičemž přední displej byl jednou z mála konkurenčních výhod. Teď už není.

Kvalita obrazu se pochopitelně u devítky také vylepšila a kamera je nově schopna natáčet videa v rozlišení 5K. To pak tvůrcům umožní korekci ořezu nebo mírný softwarový švenk při zachování plné kvality 4K.

Ve 4K dokáže kamera natáčet při 60 snímcích za sekundu, 5K zvládne se 30 snímky. Samozřejmě je možné natáčet i v rozlišení nižším, přičemž ve Full HD lze snímat i 240 snímků za sekundu. Fotografie jsou zachycovány v rozlišení 20 Mpx a můžete je ukládat do RAW.

Další významnou změnou jsou „výměnné objektivy“. Použil jsem uvozovky, protože zabudovaná optika zůstává v kameře natrvalo, ale můžete vyměnit poslední členy optické cesty. Gopro kromě výchozího krycího sklad nabídne i alternativní širokoúhlou čočku a do budoucna můžeme čekat nabídku dalších skel a filtrů, ať už přímo od Gopro nebo výrobců třetích stran. Úchyt je kovový a utěsněný, mělo by to něco vydržet.

Zapracovalo se také na stabilizaci. Pod marketingovým názvem Hypersmooth 3.0 si představte zas ještě stabilnější záběry, byť už předchozí generace byly v tomto směru skvělé. Novinkou je ovšem funkce pro vyrovnávání horizontu, která byla doposud dostupná jen v aplikaci a napřímo ji měla jen 360° kamera GoPro Max.

Vyrovnání horizontu oceníte u všech aktivit, u kterých se nakláníte, typicky jízda na kole, na motorce, na lyžích.... v podstatě na čemkoli. S kamerou připevněnou na těle, například na hrudním úchytu, se obraz nakláněl s vámi a ztrácel se tak dojem z dynamiky pohybu. K vyrovnání horizontu se proto doposud používaly mechanické gimbaly, ale to už teď nebude potřeba.

Větší rozměry, hmotnost a cena

Další důležitou inovací je navýšení výdrže. Gopro udává, že o 30 %. Dalo by se tomu věřit, protože se navýšila i samotná kapacita baterie. Negativním důsledkem ovšem je, že se mírně navýšily i rozměry a hmotnost samotné kamery - měří 71×55×34 mm a váží 159 g. Pro srovnání, osmička měří 66×49×28 mm a váží 126 g.

Stejně jako u předchozí generace je kamera plně vodotěsná už v základu a nepotřebujete k ní nějaké další pouzdro. Stejně tak úchyt je integrován přímo do kamery. K dokoupení však budou opět Mody, které kameře dodají lepší audio, větší náhledový displej nebo přídavné světlo. Snad to s jejich dostupností nebude tak tragické jako u minulé generace...

Kamera byla představena včera večer a hned se začala prodávat. V Česku stojí 12 999 Kč. V prodeji vedle toho zůstává 360° model Max, který je zatím beze změny a stojí stejně jako Hero9 Black. Prodávat se dál budou i starší generace kamer Hero Black, ale sníží se jejich ceny.