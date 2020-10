Google Pixel 4a 5G a Pixel 5 – pryč je teleobjektiv, přidal se ultraširokoúhlý a Night Sight je chytřejší

Google na své akci Launch Night In představil duo telefonů, které kupodivu nemá ambice atakovat nejvyšší mety. Mají starší procesory, chybí jim teleobjektiv, nemají pokročilý skener obličeje, za to bodují nižší cenou. Ve skutečnosti se ale jedná o velice zajímavá zařízení.

Pixel 4a 5G má 6,2“ OLED displej, a i když je Pixel 5 řazen nad něho, paradoxně nabídne displej menší. Jeho je jen 6“. Pořád však disponuje technologií OLED a k tomu přihazuje 90Hz obnovovací frekvenci a vyšší kontrast. Rozlišení je u obou modelů shodné, a to Full HD+ (2340 × 1080 pixelů) s podporou HDR.

Pro dosažení většího poměru displeje vůči tělu zařízení musela u obou telefonů ustoupit kamera rozpoznávající obličej. Přítomen je tak 8MPx fotoaparát bez jakýchkoli dodatečných senzorů určený nejen pro videohovory ale samozřejmě i pro focení autoportrétů. Umístěný je v tzv. „průstřelu“. Autorizace telefonu tak opět probíhá pomocí snímače otisků prstu umístěným na zádech zařízení.

Aktuálním trendem na poli telefonů s Androidem je jejich osazování procesory Qualcomm Snapdragon 865 nebo 865 Plus. Google chtěl ale srazit cenu, co to půjde, a proto je srdcem obou modelů Snapdragon 765G s podporou 5G sítí. Úložný prostor je 128GB, RAM paměť je u modelu 4a 5G 6GB a u modelu 5 8GB. Ten se liší i hliníkovým rámem, skleněnými zády a odolností proti vodě oproti plastovému tělu bez jakékoli odolnosti.

Fotoaparáty nenadchnou, jejich výsledky ale možná překvapí

O tom, že jsou si obě zařízení v mnohém podobná, svědčí i fotoaparáty. Oba modely totiž nabízejí shodnou sadu. Oproti minulým generacím upustil Google od teleobjektivu a namísto něho osadil novinky ultra širokoúhlými objektivy. Hlavní fotoaparát je 12,2MPx o velikost pixelu 1,4 µm, je opticky stabilizovaný, má zorné pole 77° a clonu F1,7. Ultra širokoúhlý je 16MPx, velikost pixelu má 1.0 µm, zorné pole 107° a clonu F2,2. Ať už to vypadá všelijak, Google samozřejmě nespoléhá jen na hardware.

Společnost tak sdílela sérii fotografií pořízených telefony, na kterých demonstruje jejich dovednosti. Nové Pixely nabídnou HDR+ s bracketingem. Ten v zásadě využívá fotografie pořízené při vyšších a nižších úrovních expozice k vytvoření přesnějšího výsledného obrazu. To je užitečné zejména v případě, že je pozadí scény lépe osvětlené než její popředí, např. v protisvětle.

V loňském roce posunul Google Pixel 4 noční fotografii pomocí funkce Night Sight na další úroveň zavedením astrografického režimu – schopnosti fotografovat hvězdy v noci. Se spuštěním Pixelu 4a 5G a Pixelu 5 bylo dalším krokem společnosti Google zajistit, aby Night Sight fungoval, aniž byste se museli přepínat do speciálního režimu.

S Night Sight tak už můžete fotografovat i portrétové snímky, tedy ty, které softwarově rozostří pozadí fotografie. Portrétové snímky lze navíc upravovat s osvětlením využívajícím umělou inteligenci.

Protože novinky přišly o teleobjektiv, poskytují alespoň Super Res Zoom (bezztrátové digitální přiblížení). Novinkou jsou také tři režimy stabilizace obrazu u natáčení videa, které Pixely zvládnou ve 4K při 60 fps. Jedná se o Locked, Active a Cinematic Pan, který se má svým výsledkem rovnat použití gimbalu.

Ceny potěší, dostupnost už méně

Google Pixel 4s 5G se začne prodávat až během listopadu a to za cenu 486 EUR (cca 13 200 Kč), Google Pixel 5 pak vyjde na 613 EUR (cca 16 600 Kč) a lze jej předobjednat již nyní. Problém je v tom, že v České republice se Pixely oficiálně neprodávají, nejblíže tak pro ně musíte do sousedního Německa, nebo vám nezbude nic jiného než se spolehnout na šedý dovoz.

(Doprovodné snímky jsou kvůli potřebám webu zmenšeny. Plnou jejich velikost najdete na webu 9to5Google.com.)