Google bude brzy ve vyhledávání obrázků uvádět i informace o licencích

Společnost Google oznámila, že už brzy umožní majitelům webových stránek zobrazovat podrobnější licenční informace o fotografiích při vyhledávání v Obrázcích. I když je funkce zatím jen ve fázi beta testování, Google na ni už upozorňuje, aby se na ni zejména fotografové připravili. Proč? Protože z použití svých fotografií budou moci získávat peníze.

Pro fotografy jistě dobrá zpráva. Pro všechny ostatní už poněkud horší.

Není tomu tak dávno, co Google přidal do vyhledávání obrázků informaci, že se na přítomné obrázky mohou vztahovat autorská práva. To abyste si nemysleli, že si všechny můžete „beztrestně“ stáhnout. Nyní má v plánu uvádět informací ještě více. Pokud tedy nějaký fotograf nahraje na svůj web snímek a patřičně jej označí, vy to ve vyhledávání uvidíte, a když jej budete chtít použít, budete mu moci zaplatit licenční poplatek.

Důležité je, že ihned na první pohled zjistíte, zda je daný obrázek pod nějakou licencí, nebo je dostupný zdarma (CC0). Informace uvedené u snímků by nicméně měly obsahovat i jméno autora a majitele licence, respektive web, na kterém se snímek nachází. Příprava od uživatelů na tuto novinku pak zahrnuje zejména připojení licenčních informací na web a přidání patřičných informací ke každému obrázku na něm zobrazeném. Společnost Google k tomu také uveřejnila patřičného průvodce.

Schéma znázorňující, jak se mohou informace o licenci zobrazovat v Obrázcích Googlu.

Google uvádí, že bude moci přistupovat k informacím připojeným k obrázkům a zobrazovat je prostřednictvím strukturovaných dat nebo pomocí metadat IPTC, aby vyhledávačům ukázal, že je obrázek k dispozici pro specifické použití. Také zobrazí odkaz na stránku licenčních podmínek na tom webu, na kterém se fotografie vyskytují (pokud je dostupná). Vše by mělo být spuštěno na konci léta.