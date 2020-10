Google aktualizuje svou aplikaci Camera Go. Přináší noční režim i na telefony nižší třídy

Google představil aplikaci Camera Go na začátku tohoto roku jako součást snahy přinést špičkovou fotografii do zařízeních nižší třídy. Titul tak poskytuje přístup k fotografickým možnostem využívajícím umělou inteligenci společnosti, přičemž má minimální požadavky na úložný prostor a výpočetní výkon. Nově přináší noční režim.

Na tak slabá zařízení, která jedou na systému Android Go, se jedná o poměrně působivé výsledky.

Tzv. Android Go je speciálně upravený operační systém Googlu, který běží i na těch nejlevnějších telefonech s operační pamětí do 1 GB. Zároveň ale nabízí standardy systému Android 8 Oreo, ze kterého vychází. Jeho aplikace tak zabírají až o polovinu méně úložiště, přičemž na klasický systém je nenainstalujete. Už při spuštění aplikace Camera Go byl přítomen režim Portrét, nyní se však levné telefony dočkají i vyhrazeného nočního režim pro fotografování při slabém osvětlení.

Ten se samozřejmě nevyrovná funkci Night Sight, kterou disponují telefony Pixel, Google o něm ale říká, že uživatelům umožní pořizovat fotografie s jasnějšími a přesnějšími barvami i v prostředí se slabým osvětlením, jako jsou vnitřní prostory nebo noční exteriér. Noční režim dokáže pořizovat simultánní snímky a sloučit je do jednoho, aby dosáhl jasnější fotografie, aniž by došlo k přílišnému šumu. Jedná se tedy o podobnou technologii, jakou využívají i desetinásobně dražší telefony.

Aplikace Camera Go byla poprvé spuštěna na Nokii 1.3 a právě tento telefon se jako první dočká i nového režimu a to napříč 27 zeměmi, do kterých je distribuován – České republiky nevyjímaje. Bude v něm stačit aplikaci aktualizovat. Ostatní zařízení s Androidem Go se nicméně mají dočkat vzápětí, a to během několika dalších měsíců. Během nich by měla aplikace přinést i funkci HDR.