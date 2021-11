Gimbal Zhiyun Crane M3 vydrží 8 hodin a nabízí i vlastní LED

Společnost Zhiyun představila nejnovější verzi lehkého gimbalu pro bezzrcadlovky, akční kamery a mobilní telefony s označením Crane M3. Na rozdíl od svých předchůdců, přichází novinka v zajímavé bílo černé barevné kombinaci, umožňuje snadnou výměnu baterií fotoaparátu bez nutnosti vyvažování, disponuje vestavěným LED světlem a nabízí možnost připojení mikrofonu ke gimbalu.

Jednou z nových a zajímavých funkcí je vestavěné 800 lumenové LED světlo s CRI 90+ a možností nastavení vlastní barevné teploty od 3000 do 5400 K. Samozřejmě nebude poskytovat to nejlepší možné osvětlení, a to vzhledem k poloze, ve které je ke kameře umístěno, i tak by ale mělo být přínosné alespoň jako doplňkové světlo v případě osvětlení člověka mluvícího do kamery. K dispozici jsou i barevné magnetické filtry.

Crane M3 je osazen 1,22" dotykovým OLED displejem s intuitivním rozhraním. Můžete skrze něj ovládat všechny důležité funkce gimbalu, stejně jako výkon motoru. Pokud pak kabelem nebo prostřednictvím Bluetooth propojíte zařízení s gimbalem, lze s jeho pomocí měnit i jednotlivá nastavení fotoaparátu. Pod displejem je joystick k procházení menu nebo k plynulému ovládání jedné ze tří os stabilizace.

Výdrž baterie je 8 hodin a doba nabíjení 2 hodiny (model M2 měl výdrž 6 hodin). Gimbal lze jednoduše napájet i powerbankou a je zde podpora pro rychlé 25W PD nabíjení prostřednictvím USB-C. Vzhledem k větší baterii je však zařízení celkově těžší. Váha je tak 730 g, předchozí generace přitom vážila jen půl kila. Zhiyun Crane M3 bude k dispozici na konci listopadu, a to za cenu 9 990 Kč. Volit bude možné i různé balíčky, Combo vyjde na 11 990 Kč a PRO verze na 17 490 Kč.