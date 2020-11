Geneinno T1 Pro – podvodní dron, který zvládne streamovat z hloubky 175 metrů

Drony jsou velmi populárním nástrojem nejen při natáčení videa, ale také při fotografování. Prakticky všechny modely na trhu jsou určeny pro použití ve vzduchu. Ne tak novinka od společnosti Geneinno – model T1 Pro je totiž podvodním dronem.

Výrobce se zaměřuje na výrobu robotických strojů, které jsou určeny pro práci pod vodou, takže s tímto oborem mám dostatečné zkušenosti. Ostatně model T1 Pro je toho důkazem – dron totiž zvládne streamovat video z hloubky až 574 stop, což odpovídá přibližně 175 metrům pod hladinou moře.

Samotné zařízení však není jednoúčelové, vedle videozáznamu nebo podvodní fotografie totiž funguje jako pomocník při výzkumech pod hladinou moře a může být osazen sonarem, detektorem kvality vody, laserovým měřidlem a celou řadou dalších doplňků. Odpovídá tomu i cena ve výši 3000 dolarů. Na videu níže můžete vidět předchozí generaci T1 v akci.

Z pohledu obrazové kvality je dostupné snímání do JPEGu i do RAWu (DNG) s ukládáním do vestavěné 128GB paměti – uvnitř je osazen CMOS snímač Sony velikosti 1/2,3" s rozlišením 12 Mpx. Objektiv nabídne úhel záběru 165° a světelnost F2,5. Video v rozlišení 4K je možné točit př frekvenci 30 sn/s, v rozlišení Full HD je dostupná vyšší frekvence 60 sn/ a také možnost živého streamování.