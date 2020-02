Fujifilm X100V přichází s novým čipem, inovovaným objektivem i autofokusem

Modelová řada retro kompaktů vybavených firemním X-Trans snímačem formátu APS-C, hybridním hledáčkem a pevným světelným objektivem existuje na trhu již takřka deset let. Pátá generace linie „X100“ nese přídomek „Vé“ a přináší zásadní změny jak v hardwarové, tak softwarové výbavě.

Novinka dostala do vínku nový snímač vypůjčený od profi bezzrcadlovky X-Pro 3 a přepracovaný objektiv, hledáček i displej. Nově je podporováno 4K video, navýšena byla rychlost sériového snímání a také výdrž baterie.

Fujifilm X100V je osazen poslední generací APS-C snímače X-Trans BSI-CMOS 4, proto má vyšší rozlišení než předchůdce, a to 26,1 Mpx. Novému čipu sekunduje inovovaný objektiv. Jeho parametry sice zůstaly neměnné – nabídne přepočtenou ohniskovou vzdálenost 35 mm při světelnosti F2 – jeho optické kvality by však měly být lepší: s detailnější a ostřejší kresbou po celé ploše záběru, a to i na nejkratší zaostřitelné vzdálenosti (10 cm).

Díky novému procesoru se navýšil výkon fotoaparátu – v sérii nyní dokáže zaznamenat až 11 sn./s, přičemž vyrovnávací paměť pojme 38 JPEGů a 17 RAWů. V ořezovém režimu (1,25×) s aktivovanou elektronickou závěrkou zvládne Fujifilm X100V pořídit dokonce 30 sn./s.

Vylepšen byl také hybridní systém autofokusu, který má nyní k dispozici 425 ostřicích bodů a dokáže ostřit až do -5 EV, tedy takřka v úplné tmě. Nechybí ani funkce sledování obličeje a očí. Pro rychlejší ostření je k dispozici AF limiter, s nímž můžete specifikovat rozsah vzdáleností, v jehož rámci bude automatické ostření fungovat.

Fujifilm zapracoval i na výbavě pro natáčení videa. Poprvé v této modelové řadě je podporován videozáznam ve 4K rozlišení. Maximální snímková frekvence 4K videa činí 30 sn./s, ve Full HD je maximem 120 sn./s, užít si tedy můžete i zpomaleného záznamu. Přes HDMI výstup je podporováno též externí nahrávání s 10bitovými barvami a kódováním 4:2:2. K bezdrátové komunikaci je k dispozici WiFi a Bluetooth.

Fotoaparát podporuje všechny tradiční fotografické režimy od plné automatiky po plný manuál, jako i různé druhy bracketingu: ISO, WB, expozice, dynamického rozsahu, ostření aj. Nezbytností jsou i tradiční obrazové profily simulující starý kinofilmový materiál či imitace filmového zrna.

Změn doznal také hledáček a zadní displej. Hybridní hledáček, tzn. elektronický a optický v jednom, využívá nyní místo technologie LCD panel OLED s vyšším rozlišením 3 690 000 bodů a zvětšením 0,66×. Optická varianta (OVF) nabídne zvětšení 0,52× s pokrytím 95 % záběru. Při focení přes OVF lze aktivovat elektronický náhled. Zadní 3" displej je nově nejen dotykový, ale i výklopný (nahoru a dolů), s 1 620 000 bodů je navíc také detailnější.

Ovládání přístroje zůstává beze změny. Na těle fotoaparátu po vzoru analogových předchůdců najdeme dvojici otočných ovladačů pro nastavení expozičního času a korekci expozice, nechybí dva příkazové voliče a prstenec na objektivu sloužící k ovládání clony. Místo 4směrného voliče zaujal na zadní straně multifunkční joystick. Rozhraní zahrnuje konektor pro externí mikrofon či dálkovou spoušť, port USB-C 3.1 a vstup pro microHDMI.

Fotoaparát je prémiové utěsněn proti nepřízni počasí. O napájení se stará li-ion akumulátor s navýšenou avizovanou výdrží 420 (při focení přes OVF), respektive 350 (přes EVF) snímků na jedno nabití. Novinka měří 128 × 74,8 × 53,3 mm a váží 478 g. Fujifilm X100V se začne prodávat na konci února ve dvou barevných variantách – černé a stříbrné. Cena byla stanovena na 1 400 USD.