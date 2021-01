Fujifilm uvádí GFX 100S s rozměry DSLR, bezzrcadlovku X-E4 a trojici objektivů

Video umí fotoaparát natáčet v maximálním rozlišení 4K se snímkovou frekvencí 30 sn./s a datovým tokem 400 MB/s, a to jak ve formátu DCI (4096 × 2160 px), tak UHD (3840 × 2160 px). V kuse je možné natáčet až 120 minut. Podporován je také 10bitový 4:2:2 výstup přes (mikro) HDMI, jako i streamování 12bitového RAW videa do externího rekordéru. Na těle najdeme vstup pro mikrofon, sluchátka i dálkovou spoušť. K dispozici je též konektor USB-C.

Fujifilm GFX 100S je osazen snímačem velikosti 44 × 33 mm typu BSI-CMOS s rozlišením 102 Mpx. Jeho citlivost lze nastavit až na hodnotu ISO 12 800, v rozšířeném režimu na ISO 102 400. Data se ukládají do souborů JPEG, TIFF (8/16 bit) a RAW (14/16 bit).

Od svého předchůdce se Fujifilm GFX 100S liší dále elektronickým hledáčkem. EVF je nyní pevnou součástí těla fotoaparátu a nabízí poněkud horší parametry: rozlišení 3 690 000 bodů a 0,77× zvětšení (vs. 5 760 000 bodu a 0,86× zvětšení). Odlišné je také uchycení výklopného zadního displeje, jehož specifikace zůstávají neměnné, čili úhlopříčka 3,2", podpora dotyku a rozlišení 2 360 000 bodů. Beze změny zůstal stavový displej na horní straně fotoaparátu.

Novinka Fujifilm GFX 100S na první pohled zaujme především svým designem, který je tolik odlišný od předchozích středoformátových fotoaparátů Fujifilmu. Výrobce se očividně rozhodl maximálně zredukovat rozměry přístroje a představit model, který se provedením co nejvíce podobá plnoformátovým bezzrcadlovkám a nabídne snadnější přenositelnost.

Fujifilm X-E4, inovovaný pancake a telezoom

s dosahem až 457 mm

Téměř tři a půl roku Fujifilmu trvalo, než představil následovníka oblíbené „éčkové“ řady bezzrcadlovek se snímačem velikosti APS-C. Novinka X-E4 svým klasickým vzhledem nezapře své kořeny, přesto si velmi rychle povšimneme několika změn.

První z nich je vyhlazení přední stěny fotoaparátu, odstranění jakéhokoli náznaku předního gripu. Troufnu si tvrdit, že na tento krok se snese nejvíc kritiky. Na druhou stranu je to příležitost pro výrobce přídavných gripů. A koneckonců i pro samotný Fujifilm, který již nyní nabízí volitelný grip na palec (MHG-XE4), který se zasouvá do systémových sáněk a též přední grip (TR-XE4) přišroubovatelný do stativového závitu. Jaké nevýhody toto řešení má, je nabíledni a poměrně přímočaře naznačuje, na jaké publikum Fujifilm s tímto fotoaparátem cílí.

Druhá změna patrná na první pohled potěší úplně všechny, je totiž splněným přáním řady majitelů předchozích modelů – výklopný (o 180° vzhůru) displej! Kromě toho, že je 3" dotykový displej konečně polohovatelný, navýšilo se též jeho rozlišení, a to na 1 620 000 bodů. Stejný naopak zůstal hledáček, s 2 360 000 body a ekvivalentním zvětšením 0,62×.

Ambivalentní pocity mohou vyvolat drobné machinace s některými ovládacími prvky. Negativně bude nejspíš vnímáno odstranění zadního otočného voliče, a nejspíš také posunutí AF joysticku (i nadále pouze 4směrného) směrem dolů. Pro začínající fotografy může být naopak přínosem přidání režimu P (programové automatiky) na kruhový ovladač, který slouží současně k volbě fotorežimu a nastavení expozičního času.

Další novinky už lze jednoznačně řadit do kategorie inovací. Fuji X-E4 je osazen novým, stále nestabilizovaným APS-C X-Trans CMOS snímačem s rozlišením 26 Mpx, jemuž sekunduje procesor poslední generace. Díky tomu se můžeme těšit na celkový vyšší výkon fotoaparátu. Sériové snímání novinka zvládá rychlostí 8 sn./s s mechanickou závěrkou, respektive 20 sn./s se závěrkou elektronickou (buffer ovšem pojme pouze 17 nekomprimovaných RAWů); k dispozici je též ořezový režim(1,25×), kdy lze série pořizovat rychlostí 30 sn./s.

Fujifilm X-4 je vybaven hybridním autofokusem se 425 ostřicími oblastmi, ostření dle výrobce trvá 0,2 s. Autofokus ostří až do -7 EV, což je výborná hodnota. Jako obvykle jsou k dispozici propracované sledovací režimy.

Možnosti natáčení videa zůstávají v podstatě beze změny. Přístroj zvládne zaznamenávat sekvence ve 4K (DCI i UHD) rozlišení při 30 sn./s a datovém toku 200 MB/s. Interně lze natáčet pouze 8bitové záznamy, přes HDMI výstup i 10bitové. Na těle najdeme také vstup pro mikrofon a konektor USB-C pro propojení s počítačem. Bezdrátová komunikace je realizována přes Wi–Fi a Bluetooth.

Výdrž baterie NP-W126S je dimenzována na solidních 380 snímků. Po designových úpravách Fujifilm X-4 o celý centimetr zplacatěl – ze 43 na 33 mm, ostatní rozměry 73 mm na výšku a 121 mm na šířku jsou víceméně stejné. Hmotnost naopak o 30 gramů vzrostla, na 364 gramů. Fotoaparát bude k zakoupení od března za 850 USD.

Fujinon 27 mm F2,8: dokonale utěsněný pancake

Optické novinky pro systém Fuji X se obě vyznačují odolným provedení, které objektivy ochrání před mrazem (-10 °C), otřesy či vniknutím kapalin nebo prachu.

První z představeným produktů „jedenačtyřicítka“ (po přepočtu na 35mm film) Fujinon 27 mm F2,8 R WR je co do vnitřní konstrukce totožný jako jeho předchůdce, tubus „palačinkového“ typu je však nyní utěsněný a clonový prstenec má kromě značení clonových čísel nově funkci zamčení v pozici Auto.

Optická stavba čítá 7 prvků v 5 skupinách, jeden člen je asférického typu, clona má 7 lamel a lze s ní zaclonit až na F16. Ostřit je možné od 34 cm. Zachovány zůstaly též rozměry (ø 62 mm × 23 mm) a váha (84 g) objektivu. Objektiv se začne prodávat v březnu za 400 USD.

Fujinon 70–300 mm F4–5,6: Kompaktní telezoom s nejdelším ohniskem 457 mm

Čiročirou novinkou je kompaktní a odolný teleobjektiv s proměnlivou ohniskovou vzdáleností. Fujinon 70–300 mm F4–5,6 R LM OIS WR, který po přepočtu pokryje ohniska 107–457 mm, je opticky stabilizovaný se solidní účinností 5,5 EV. Tubus objektivu, jak napovídá značení WR, je utěsněn proti nepřízni počasí, ostřicí i clonový prstenec lze uzamknout a zabránit tak jejich nechtěnému pootočení.

V optické soustavě je zahrnuto 17 členů ve 12 skupinách, z toho 1 prvek asférický a dvě čočky s nízkým rozptylem světla. Clona se skládá z 9 lamel (zaclonit lze až na F22) a závit na filtr má průměr 67 mm. Výrobce slibuje rychlé a přesné automatické ostření pomocí lineárního motorku. Minimální zaostřovací vzdálenost je 83 cm, a umožňuje tak 0,33× maximální zvětšení. Závit na filtr má průměr 67 mm.

Telezoom patří ve své kategorii ke kompaktnějším objektivům, o čemž svědčí jeho váha 580 gramů i rozměry ø 75 × 133 mm. Zoom se začne prodávat v březnu za 800 USD.