Fujifilm představil nový druh magnetického pásku s ohromující kapacitou 580 TB

Dlouhodobá archivace digitálních dat zatím není stoprocentně vyřešena, postupem let se však ukazuje, že nejdelší životnost mají magnetické pásky, které nabídnou vedle vysoké spolehlivosti (údaje výrobců hovoří minimálně o 30 letech, což zatím praxe potvrzuje) i velkou kapacitu.

Snad jediným problémem je zatím špatná dostupnost technologie v rámci maloobchodního trhu, zejména kvůli vysokým nákladům. Samotné zařízení pro čtení a zápis je možné pořídit v rozmezí od cca 2000 do 5000 dolarů a magnetické pásky s kapacitou 12 TB pak v cenách od 150 do 200 dolarů.

Fujifilm vyvinul nový typ záznamového média pro magnetické pásky, a sice Strontium Ferrit (SrFe), který umožňuje uložit výrazně větší množství dat na stejnou plochu. Důvodem je jednoduše řečeno jemnější struktura povrchu než u dosud používaného Barium Ferritu (BaFe).

Kapacita nového typu média je při shodné délce a šířce pásky 580 TB, což je 50× více ve srovnání s aktuálně komerčně dostupnými páskami. Zajímavé je také srovnání kapacity magnetických pásek v čase, které připravila společnost IBM, s níž mimo jiné Fujifilm spolupracuje.

O tom, kdy se nový typ pásky dostane na komerční trh a jaká bude jeho cena, se zatím Fujifilm nezmínil. Lze však předpokládat, že by to mohlo být v rámci let, velké množství obrazových dat, které v posledních letech vzniká totiž potřebují autoři nějak archivovat. Pro společnosti orientované na video (dnes zejména ve 4K nebo 8K rozlišení) by využití bylo ideálním řešením pro archiv.