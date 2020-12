Fujifilm míří do světa infrafotografie se středoformátovým modelem GFX100 IR

Středoformátové bezzrcadlovky Fujifilm řady GFX si získaly poměrně dobré renomé zejména díky kombinaci velmi dobré obrazové kvality a nepříliš vysoké pořizovací ceny (ve srovnání s konkurencí).

Nyní představila společnost upravený model GFX100 IR, který je určen primárně pro infračervenou fotografii, všechny technické parametry zůstávají shodné, takže bude dostupná i možnost pořízení snímků s vysokým rozlišením 400 Mpx, zajištěná posunem snímače ve čtyřech směrech.

Tuto funkci přidala společnost do nové verze firmwaru 3.0 určené pro model GFX100. Fotoaparát by se měl objevit na trhu začátkem roku 2021 na speciální objednávky, a to v Asii, Severní Americe, Oceánii a Evropě. Využití se u fotoaparátů předpokládá zejména k výzkumným a vědeckým účelům a také u forenzních techniků.

Při použití různých infračervených filtrů, našroubovaných na objektiv je možné ovlivnit vlnové délky, které snímač zaznamená. S nasazeným vhodným filtrem, bude možné fotoaparát používat stejně, jako běžný model, tedy pro plnohodnotné barevné fotografování ve viditelném spektru.