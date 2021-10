Fujifilm Instax Link Wide – doplněk k mobilu pro instantní tisk

Řada fotoaparátů Instax je jednou z cest, jak využít nových technologií v rámci instantní fotografie, kterou zpopularizoval Polaroid. Instaxy jsou na trhu v různím provedení co do technických parametrů, tak i do velikosti fotopapírů.

A právě s většími papíry Instax Wide o rozměru 62 × 99 mm pracuje nová kapesní tiskárna Link Wide, novější a větší sourozenec modelu Mini Link.

Tiskárna komunikuje s mobilním zařízením s Andoridem nebo iOS pomocí Bluetooth a samostatné aplikace. Pouhý tisk trvá 12 sekund a podle dostupných informací celý proces vytištění a vyvolání nepřesáhne 90 sekund. Vestavěná baterie by pak měla zvládnout tisk 100 fotek na jedno nabití, to je realizováno pomocí micro-USB.

Součástí obslužné aplikace je i základní editor fotek a také dvě předvolby tisku – Instax Rich a Instax Natural, kdy první jmenovaný přidává více kontrastu a saturace. K dispozici je i možnost tisku QR kódu, který odkáže diváka na případnou zvukovou poznámku ke snímku.

Společně s tiskárnou, která bude stát 150 dolarů, vypustí Fujifilm do prodeje také nové papíry Instax Wide Black, které mají černé okraje.